Коррупция в судебной системе и таможне выросла, главной в борьбе с ней украинцы считают полицию: исследование

Впрочем, граждане не очень осведомлены с тем, какие функции и зачем выполняют НАБУ и ГБР, хотя и считают, что благодаря цифровизации и переводу государственных услуг онлайн коррупционные проявления удается уменьшать.

Украинцы считают, что коррупция занимает второе место в ТОП-5 основных проблем Украины - в этом убеждены 80% опрошенных граждан и 76% опрошенных представителей бизнеса. По мнению опрошенных, речь идет, в основном, о политической коррупции на высшем уровне правительства и парламента, коррупции в бизнесе в части взаимоотношений с чиновниками, а также повседневной бытовой коррупции. Например, при получении государственных услуг в школах, больницах и тому подобное.

"В то же время, наиболее серьезной украинцы считают именно политическую коррупцию - об этом заявили 80% опрошенного населения и 76% опрошенных представителей бизнеса. На втором месте коррупция во взаимоотношениях с чиновниками. Об этом заявили 48% опрошенного населения и 61% опрошенных представителей бизнеса. А вот коррупция на бытовом уровне на последнем месте. Хотя о ней говорит 47% опрошенного населения и 19% опрошенных представителей бизнеса", - отметила Шуляк.

Она добавила, что, согласно результатам исследования, ТОП-5 сфер, где коррупция является наиболее распространенной население считает судебную систему, таможню, пограничный контроль, перемещение с подконтрольных Украине территорий на ВОТ и обратно, а также гуманитарную помощь.

Следовательно, наиболее приоритетным для населения остается очищение от коррупции судебной системы. В частности, в том, что касается выполнения судебных решений. Причем необходимость этого сейчас отмечают даже больше украинцев, чем в 2021 году. Тогда это было 42%, сейчас - 47%. В свою очередь для предпринимателей, отметила Шуляк, приоритетным является очищение от коррупционных проявлений таможни. В 2021 году это отмечали 55% опрошенных представителей бизнеса, а сейчас - 60%.

При этом парламентарий отметила - по результатам девятого муниципального опроса IRI "Рейтинги городов Украины", в топе городов с самым высоким уровнем коррупции на сегодня Одесса, Днепр и Черновцы. Зато в конце антирейтинга Чернигов, Сумы и Луцк.

Наиболее коррупционными сферами остаются медицинские и образовательные учреждения. Правда, именно в этих сферах в течение последних 5 лет произошли положительные сдвиги. Сферы, где за этот период времени улучшения не произошло - городские власти, суды и прокуратура.

Как свидетельствуют результаты представленного 24 января исследования, главным антикоррупционным органом подавляющее большинство считает Национальную полицию Украины. В то же время, отметила Шуляк, только 8% населения знает о том, что в Украине работает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) и осведомлено в том, что они делают. В среднем, отметила Шуляк, 40% украинцев не имеют четкого представления, что делают эти органы, в то же время, среди опрошенных в сфере бизнеса степень такого незнания несколько ниже - в пределах 16%.

"Впрочем, у населения существенно возрастает осведомленность об электронных сервисах по предоставлению государственных услуг онлайн. Их внедрение как и в целом, цифровизация сферы государственных услуг - мощный антикоррупционный инструмент, поскольку минимизирует участие в принятии решений чиновников. Как свидетельствуют представленные сегодня результаты, средний уровень осведомленности населения составляет более 36%. Тогда как год назад это было 29%. В частности, все больше украинцев обращаются к возможностям государственной программы "еВідновлення", которая максимально цифровизирована и прозрачна", - сообщила Шуляк.

Она также добавила, что осведомленность бизнеса относительно электронных сервисов по предоставлению государственных услуг онлайн даже выше населения. Показатель "достаточной осведомленности" сегодня составляет 59,9%, при том, что в 2023 году он составлял 57,2%.

"Очень показательный пример этого - Единая Государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССБ). Когда она запускалась четыре года назад, получение разрешений, выписок и т.д. в электронном виде - без бумажной волокиты и участия чиновников в принятии решений, казалось рынку чем-то вообще невозможным. В то же время сейчас пользование ЕДЕССБ - обычное дело, бизнес максимально приспособился и даже не представляет, как можно по другому. Следовательно, и уровень коррупционных проявлений благодаря ей существенно снизился", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что в определенных сферах в борьбе с коррупцией за последние 5 лет произошли положительные сдвиги. Так, в сфере медицинских услуг в 2019 году сталкивались с коррупционными проявлениями 31% опрошенных. Зато в 2024 году - 19%. В сфере образования - 17% в 2019 году и 8% в текущем. В деятельности полиции 8% в 2019 году и 6% в текущем.

"Надо понимать, что в некоторых сферах, если смотреть на результаты исследования, уровень коррупции пока, к сожалению, не изменился. Так в деятельности регистрационных и разрешительных институтах он и 5 лет назад и сейчас составляет 3%. Такие же цифры для коррупционных проявлений со стороны городской власти, налоговых и таможенных органов, а также прокуратуры и судов", - резюмировала нардеп.