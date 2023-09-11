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Коррупция во время войны: кто несет ответственность и можно ли критиковать власть

Фото: кто несет ответственность за коррупцию во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2023 года более половины (52,5%) украинцев выразили мнение, что сейчас можно критиковать власть за коррупцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, 35,4% считают, что такая критика дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров.

Более половины опрошенных (55%) соглашались с тезисом, что военная помощь Украине должна оказываться зарубежными партнерами при эффективной борьбе с коррупцией.

По состоянию на начало июля 2023 года 78% опрошенных считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не согласны с этим утверждением 18% опрошенных.

Согласно опросу, проведенному в июле 2023 года, коррупция воспринимается гражданами как наибольшее препятствие для развития предпринимательства в стране. Это отметили 47% опрошенных.

Для сравнения: 37% назвали наибольшим препятствием разрушения, нанесенные войной, 36% - неадекватную систему налогового администрирования и контроля, 36% - слабую поддержку со стороны государства. Примечательно, что проблемы, напрямую зависящие от качества государственного управления, занимают три из четырех первых позиций, которые, по мнению украинцев, мешают развитию предпринимательства. В то же время, следующими за негативным влиянием на предпринимательство идут отток специалистов и предпринимателей за границу (29%) и отток работников за границу (28%).

В исследовании представлены результаты двух опросов, проведенных фондом "Демократические инициативы" с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии в июле и августе 2023 года.

Опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" с социологической службой Центром Разумкова, проводился с 9 по 15 августа 2023 среди 2019 респондентов.

Опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с КМИС осуществлялся методом с 3 по 17 июля 2023 среди 2011 респондентов.

Напомним, последний опрос НБУ топ-менеджеров финансовых учреждений существенно изменил список основных источников рисков в финансовом секторе. Неизменным остается мнение респондентов только по поводу основного риска - война с Россией продолжает создавать самые высокие риски для системы (97%).

Вместе с тем, фактор коррупции , деятельности правоохранительных органов и судебной системы, которые предыдущие два опроса едва попадал в главную десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%).

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коррупцияКМИС