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Корупція у медзакупівлях: у Литві проводять масштабне розслідування

Новость на русском → Вільнюс, Вівторок 09 березня 2021 18:45
Корупція у медзакупівлях: у Литві проводять масштабне розслідування Фото: STT (lrt.lt)
Автор: Андрій Козловський

У Литві правоохоронці проводять масштабне розслідування щодо ймовірної корупції у медичних закупівлях. Десятки осіб з установ державного і приватного сектору потрапили під підозру.

Про це повідомляє LRT.

За результатами досудового розслідування, що проводиться Службою спеціальних розслідувань (STT) - cпеціальним антикорупційним відомством, повідомлення про підозру отримала 51 особа. Серед них 29 представників приватних компаній, 22 посадовців медичних установ, 9 керівників медичних закладів у столиці та регіонах.

Розслідування на цей час охоплює транзакції 12 приватних компаній, пов’язаних з продажем ліків та виробів медичного призначення 14 медичним установам за результатами тендеру. Вони відбулися непрозоро і з порушеннями.

Зібрані STT дані свідчать про те, що компанії-поставники виробів медичного призначення незаконно вигравали тендери на закупівлі для різних установ на загальну суму понад 3 млн євро.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в країні не будуть закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V", навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

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