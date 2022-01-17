"Корупційну" провину топ-менеджменту АРМА судом не доведено, - Жоравович

"Відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, суб'єктом посягання на порушення принципу презумпції невинуватості можуть бути не тільки суди, але й інші посадові особи та установи державної влади. Зокрема, в справі Allenet de Ribemont v.France Суд констатував порушення пункту 2 статті 6 Конвенції у випадку, коли під час прес-конференції представник від Уряду та посадові особи поліції, яким було доручено проводити розслідування, назвали підозрюваного винним ще до того, як було порушено кримінальну справу проти зазначеної особи", - прокоментував Жоравович.

Згідно зі статтею 65 закону України "Про державну службу" дисциплінарним проступком є прийняття держслужбовцем необґрунтованого рішення, що спричинило заподіяння шкоди. Проте, т.в.о. Голови АРМА Жоравович за п’ять місяців свого керівництва не порушив жодного дисциплінарного провадження та не притягнув нікого до відповідальності. Тобто, не зробив нічого, щоб встановити винних у розтраті майна, ступінь провини кожного, зазначає видання.

При цьому, т.в.о. голови АРМА не відповів, чому він призначив відстороненого судом від посади керівника управління менеджменту активів Вахтанга Бочорішвілі на посаду начальника відділу договірної роботи АРМА.

Нагадаємо, у конкурсі на заміщення посади голови АРМА бере участь 12 кандидатів. Дмитро Жоравович - один із них.

В рамках кримінального провадження колишній т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та керівник Управління менеджменту активів Вахтанг Бочорішвілі підозрюються у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ). Мова йде про викрадення $400 000 із рахунків АРМА. Кошти належали київському бізнесмену Сергію Кісільову.

Зараз детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні і за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 3 ст. 28 (злочин, вчинений організованою групою), ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України.