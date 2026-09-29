Корпоратизация ГП "Леса Украины": что изменится с превращением в акционерное общество

Почему ГП "Леса Украины" меняет статус и что будет с земельным фондом (фото: "Леса Украины")

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Корпоратизация "Лесов Украины" – это не о продаже лесов, а о новой модели управления крупной государственной компанией.

Что именно изменится после превращения ГП в акционерное общество, почему 100% акций останутся у государства и что это даст отрасли – в колонке главы комиссии по преобразованию ГП "Леса Украины" Игоря Зубовича для РБК-Украина.

Просто о сложных изменениях

"Все леса Украины продадут!", "У народа отбирают ключевые ценности" или "Все эти изменения для прикрытия коррупции, а еще – чтобы воровать и без наказания!" – очень часто читаю эти сообщения в соцсетях. Реформа в лесной отрасли затронула многих украинцев. И, в основном, звучащие месседжи – исключительно об измене, коррупции и рисках.

В самом деле, все с точностью наоборот. Украинские леса двигаются к новым правилам. Правилам корпоративного управления. Европейским, прозрачным и, главное, открытым. И важно: главным рефери этой игры, автором правил и наблюдателем было, есть и будет государство.

Из-за ненадлежащей подготовки к выполнению плана преобразования предприятия предыдущим руководством, комиссия по преобразованию подала обоснованный проект плана изменений, поэтому имеем обновленные сроки плана преобразования предприятия. В плане действий правительства указано до конца 2027 года.

Так что обо всем по порядку.

От сотен лесхозов – до единой компании

Реформа лесной отрасли началась еще в 2022 году. Тогда государство объединило 158 отдельных государственных лесохозяйственных предприятий в единое ГП "Леса Украины". Зачем? Вместо разрозненной системы с большим количеством предприятий возникла одна компания. Она управляет значимой частью государственного лесного фонда.

Теперь государство переходит к следующему этапу – изменению самой модели управления этой компанией. В сентябре 2025 года официально начат процесс превращения ГП "Леса Украины" в акционерное общество.

В новой модели государство будет оставаться владельцем компании, а вот будут руководить ею по корпоративным правилам, эффективно работающим в странах ЕС.

Что означает корпоратизация?

Фактически – это превращение государственного предприятия в акционерное общество, а в случае ГП "Леса Украины" еще с условием, что 100% акций правопреемника остаются в собственности государства.

То есть, это не продажа лесов. О приватизации речь не идет. Земля лесохозяйственного назначения остается в государственной собственности. Леса – не перестанут охранять, древесину – не перестанут заготавливать. Все процессы отлажены и будут продолжены в новой организационно-правовой форме.

Главная задача – перевести уже созданную единую компанию на другую систему корпоративного управления.

А это значит, что государство остается собственником, но предприятие будет работать по правилам крупного современного бизнеса: эффективный менеджмент управляет и отвечает за результат, а компания получает более гибкие возможности, чтобы направлять заработанные средства на развитие лесных хозяйств.

При этом работу руководства АО контролирует наблюдательный совет, а финансовая отчетность компании проходит независимый аудит.

"Завершение процесса преобразования Предприятия в недавно принятый Программе действий Правительства предусмотрено на 2027 год, поэтому этот курс уже заложен в основу государственной политики Украины. Преимущества корпоратизации - понятная для международных инвесторов модель управления, которая является условием для привлечения инвестиций. В отличие от унитарного предприятия, акционерная компания имеет большую гибкость: Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме того, акционерное общество получает право направлять средства от реализации неликвидных активов в развитие компании", – отметила Юлия Плиска, директор по корпоративным отношениям ГП "Леса Украины".

Как происходит переход от ГП к АО?

Первый большой этап – инвентаризация. Следует четко понимать, какими активами владеет предприятие, в каком они состоянии и что из этого реально нужно для работы.

Для компании, которая управляет 6,6 млн гектаров лесного фонда и имеет более 22 тысяч работников, – это масштабная работа. И здесь важно не путать имущество компании с лесом. Украинские леса не становятся "акциями" и не переходят в частные руки. Земли лесохозяйственного назначения остаются в собственности государства, здесь все остается, как и сейчас – к правопреемнику переходит право постоянного пользования лесами.

Далее – новая модель управления. "Леса Украины" получат более современные корпоративные инструменты для управления крупной государственной компанией. Это означает возможность более гибко реализовывать инвестиционные проекты, обновлять технику, строить лесные дороги, механизировать производство, вкладывать средства в автоматизацию и цифровизацию.

Еще один простой пример – ненужное имущество. Если у компании есть активы, которые годами не используются и только требуют затрат на содержание, логично дать возможность реализовать их в предусмотренном законом порядке, а полученные средства направить туда, где они действительно нужны – в развитие предприятия.

Что будет означать реформа для громад и территорий?

1. Сохранение рабочих мест в регионах.

2. Больше денег в местном бюджете – если компания зарабатывает больше, то это будет влиять и на увеличение зарплат для производственных профессий, в частности, это увеличение поступления в бюджеты территориальных громад.

Это наиболее ощутимый для общества эффект. Часть налогов, связанных с деятельностью предприятия и их работников, поступает на места. И это уже не только теория: за первые пять месяцев 2026 года "Леса Украины" сообщали о 1,2 млрд грн поступлений в местные бюджеты, в частности, благодаря росту зарплат и, соответственно, поступлений НДФЛ.

3. Больше инвестиций может оставаться непосредственно "на земле".

Если АО получает более гибкие возможности для инвестиций, то для лесных громад это потенциально означает не абстрактные корпоративные изменения, а новую технику, лесные дороги, автоматизацию и более современную инфраструктуру. Именно возможность более гибко реализовывать инвестиционные проекты является одним из преимуществ перехода в АО.

4. Громада не теряет лес из-за появления АО.

Превращение в акционерное общество не означает продажу лесов. 100% акций остаются государству, владельцем земель лесохозяйственного назначения остается государство, а компания и дальше выступает постоянным лесопользователем.

Что изменится для бизнеса?

Понятные правила игры. Переход к АО сделает "Леса Украины" более прогнозируемым партнером. Бизнесу важно понимать, по каким правилам продается древесина, какие объемы могут выходить на рынок, как формируются долгосрочные планы и какие решения будет принимать завтра.

Цифровые правила вместо ручных договоренностей. Чем больше сделок происходит через цифровые системы, тем меньше пространства для субъективных решений. Для бизнеса это означает простую вещь: доступ к ресурсу зависит от одинаковых и понятных правил, а не от того, кто с кем знаком.

Больше уверенности в инвестициях. Это, пожалуй, самое важное. Предприниматель не будет вкладывать миллионы в новый завод, производственную линию или оборудование, если не понимает, будет ли завтра сырье и по каким правилам его будет покупать. Чем предсказуемее рынок – тем легче бизнесу принимать решение об инвестициях.

Как это отвечает европейским стандартам?

Реформа лесной отрасли происходит не в вакууме. Украина постепенно переходит к более сложным правилам, чем простой лозунг "эта древесина легальная". Дополнительных вопросов будет много: откуда происходит древесина? Связана ли заготовка с незаконным уничтожением или деградацией лесов? А как насчет восстановления лесных хозяйств? И это только часть вопросов. И на все – будут ответы.

Правительственная логика проста: одна из крупнейших государственных лесных компаний Европы должна быть понятна не только украинскому чиновнику, но и европейскому банку, инвестору или международной финансовой организации.

Украина уже готовит законодательную базу. 25 июня 2026 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15352 "Об обороте товаров, связанных с обезлесением и/или деградацией лесов". Он предполагает создание национальной системы прослеживаемости, подтверждение законности происхождения продукции, в частности геолокационными данными, а также процедуры надлежащей проверки для участников рынка. В сентябре законопроект уже принят парламентом за основу.

То есть, украинская лесная отрасль постепенно переходит от модели "мы знаем, откуда наша древесина" к модели "мы можем подтвердить это цифровыми данными". Главная цель команды – не изменить вывеску, а изменить качество управления.