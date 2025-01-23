Корпоративный сектор - флагман роста: каких машин больше всего купили украинцы и компании в 2024 году

Названы самые популярные в 2024 году легковые авто в частном и корпоративном секторах авторынка. В общем, в прошлом году украинский автопарк пополнили 69,6 тысячи новых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

Из этого количества - 44,3 тысячи легковых авто было реализовано частным клиентам, а 25,3 тысячи приобрели юридические лица. Таким образом, по сравнению с 2023 годом, продажи новых легковых авто в частном сегменте авторынка выросли на 8%, а в корпоративном - на 27%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

Toyota RAV-4 - 3167 ед;

Mazda CX-5 - 1611 ед;

Renault Duster - 1538 ед;

Kia Sportage - 1522 ед;

Volkswagen ID.4 - 1506 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster - 5288 ед;

Peugeot Landtrek - 1108 ед;

Skoda Octavia - 1028 ед;

Toyota Hilux - 1019 ед;

Toyota RAV-4 - 901 ед.

Для сравнения, в прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году. Интересно, что из этого количества новых было 11 тысяч единиц, +37% по сравнению с прошлым годом; и подержанных - более 3,3 тысячи единиц (-20%).

Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,5%.