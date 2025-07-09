Корпоративный английский в эпоху удаленки: новые вызовы

Переход на удаленную работу стал не только временным решением в условиях кризиса, но и новым стандартом для многих компаний. Коммуникация переместилась в онлайн-пространство, где английский язык стал ключевым инструментом - особенно для международных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на English Today .

Именно поэтому корпоративный английский стал важнее, чем когда-либо. Он не только помогает наладить внутреннее взаимодействие, но и упрощает сотрудничество с клиентами и партнерами по всему миру.

Новые форматы общения требуют от сотрудников не просто базового знания языка, а умения уверенно вести переговоры, писать четкие письма и участвовать в онлайн-встречах. Для многих это стало настоящим вызовом: без живого контакта языковой барьер ощущается острее. Поэтому обучение должно быть адаптировано к новым реалиям.

В условиях удаленки особенно ценится гибкость. Здесь на помощь приходят онлайн-курсы английского для корпоративных клиентов, которые позволяют заниматься в удобное время и получать практику в формате, приближенном к реальной дистанционной работе.

Как адаптировать обучение к новым реалиям

Удаленная работа требует не только новых инструментов, но и новых подходов к обучению. Компании сталкиваются с рядом трудностей:

Разный уровень мотивации сотрудников: дома сложнее сохранять дисциплину и интерес.

Ограниченный контроль со стороны HR или руководства.

Особенно актуальна для международных команд. Разница в часовых поясах

Недостаток живого общения снижает уровень языковой практики.

Быстрое выгорание от онлайн-форматов.

Чтобы обучение было эффективным, важно учитывать не только уровень английского, но и рабочие задачи сотрудников, их график и предпочтения в обучении.

5 решений для продуктивного корпоративного обучения на удаленке

Микрообучение - короткие сессии по 15–30 минут, которые легко вписываются в рабочий день.

Проектная работа на английском - задания, которые сотрудники выполняют вместе, общаясь только на английском.

Интерактивные онлайн-занятия - видеосвязь, мини-игры, опросы и другие формы вовлечения.

Индивидуальный график - гибкое планирование занятий в зависимости от загрузки и часового пояса.

Оценка через реальные задачи - вместо тестов проверяются реальные навыки: переписка, участие в Zoom-встречах и т.д.

Школа, которая адаптируется под современный бизнес

Успех корпоративного обучения зависит не только от мотивации сотрудников, но и от образовательного партнера. Современная школа английского для компаний English Today предлагает курсы, адаптированные под формат удаленной работы: удобное онлайн-обучение, персонализированные программы и преподаватели с опытом в бизнес-среде.