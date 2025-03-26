Корпоративный английский: почему обучение команды выгодно для бизнеса и важно для удержания талантов

Перечень преимуществ корпоративных курсов английского языка для компании

Чтобы вывести компанию на международный уровень, вместо организации онлайн-курсов английского языка можно сразу нанимать многоязычных специалистов. Однако на практике такая стратегия имеет много недостатков:

узкий круг кандидатов, сложность с поиском специалиста, который действительно соответствует вашим требованиям;

необходимость тратить время на адаптацию новых работников, их интеграцию в корпоративную культуру;

большие расходы, связанные с финансированием рекрутинговой компании, процессами адаптации персонала, выплатой заработных плат многоязычным специалистам.

Поэтому современный бизнес отдает предпочтение организации корпоративного изучения английского. Компании помогают имеющимся специалистам повысить языковые навыки, чтобы они становились еще более эффективными в своей работе. Такой подход способствует более быстрому выходу на международный рынок, ведь этой задачей будут заниматься специалисты, знающие о бизнесе все.

Не менее важным преимуществом изучения английской грамматики и лексики в офисе является улучшение коммуникации внутри международных команд. Например, чтобы украинские сотрудники могли эффективно взаимодействовать с персоналом ваших иностранных филиалов, где работают местные специалисты.

Также благодаря корпоративным курсам английского языка бизнесу не приходится увольнять сотрудников, которые уже давно работают и которым доверяют клиенты и партнеры. Благодаря обучению такие специалисты получают возможность работать еще и с иностранными заказчиками.

Английский в офисе как способ рекрутинга и удержания работников

Чтобы эффективно развивать бизнес, важно инвестировать не только в новые направления деятельности, но и в сотрудников. В частности, это стоит делать и с помощью корпоративных курсов английского языка, которые открывают следующие возможности:

Создание преимущества над конкурентами

Когда специалист ищет новую работу, он может одновременно рассматривать несколько предложений от разных компаний. Наличие такого бонуса, как изучение английского в офисе, станет вашим сильным преимуществом в глазах кандидата.

Возможность карьерного роста

Лучшими работниками являются те, что росли вместе с компанией от низших к высшим должностям. Онлайн-курсы английского языка как раз и являются тем бустером, который помогает бизнесу развивать собственных сильных руководителей.

Повышение лояльности к компании

Инвестиции в персонал формируют долгосрочную лояльность, снижая текучесть кадров. Имея возможность корпоративно изучать английский, сотрудники понимают, что могут развиваться даже много лет оставаясь в одной компании.

Сплочение команды

Курсы английского языка онлайн являются отличным вариантом тимбилдинга, который учит сотрудников эффективному взаимодействию, решению сложных ситуаций. К тому же, разрабатывая программу преподавания английского для организации, языковая школа может включить в нее ваши рабочие задания. Например, написание писем, составление рабочей документации, проведение презентаций, переговоров.

Как эффективно организовать корпоративные курсы английского языка

Инвестиции должны приносить прибыль, а потому к организации корпоративных курсов английского языка нужно подходить с пониманием цели, ради которой они внедряются. Для этого важно выполнить следующие задачи:

Выбор языковой школы

Лучшим выбором являются школы, специализирующиеся на преподавании английского для организаций. Во-первых, их специалисты умеют составлять программы под индивидуальные запросы заказчика. Во-вторых, такие школы могут предложить различные форматы сотрудничества - онлайн-курсы английского языка, занятия прямо в вашем офисе или классах учебного заведения.

Оценка навыков сотрудников

Учебная программа должна создаваться в соответствии с имеющимися знаниями студентов. Поэтому в первую очередь нужно провести тестирование для сотрудников и разделить их на группы по уровню знаний. Эту задачу также может выполнить школа, проводящая корпоративное обучение английскому.

Составление индивидуальной программы

Чтобы школа составила программу, нужно определить цели, для которых вы планируете проводить английский в офисе. Лучшее решение - сразу сосредоточиться на задачах, которые сотрудники будут выполнять во время работы. Однако вы можете заказать готовые специализированные офлайн или онлайн-курсы английского языка, которые уже разработаны под конкретные запросы - развитие языковых или письменных навыков, изучение бизнес-английского.

Определение инструментов для оценки эффективности обучения

Самый простой - это регулярные срезы знаний в виде тестов. Однако на уровне компании проверить эффект от корпоративного изучения английского можно через показатели прибыли, количества новых контрактов, уменьшения текучести кадров, повышения рейтинга.

Инвестиции в изучение английского для организаций - это шаг к расширению бизнеса, повышению конкурентоспособности и удержанию талантов. Главное, правильно определить цели обучения.