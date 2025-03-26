Корпоративный английский: почему обучение команды выгодно для бизнеса и важно для удержания талантов

Современный бизнес становится по-настоящему успешным, когда выходит на международный уровень. Поэтому для эффективного развития компаниям нужны многоязычные специалисты. Лучше всего в этом помогает корпоративный английский для сотрудников, который также является ключом к привлечению и удержанию талантов.
РБК-Украина вместе с языковой школой Yappi Corporate рассказывает о преимуществах корпоративного изучения английского для организаций.
Чтобы вывести компанию на международный уровень, вместо организации онлайн-курсов английского языка можно сразу нанимать многоязычных специалистов. Однако на практике такая стратегия имеет много недостатков:
Поэтому современный бизнес отдает предпочтение организации корпоративного изучения английского. Компании помогают имеющимся специалистам повысить языковые навыки, чтобы они становились еще более эффективными в своей работе. Такой подход способствует более быстрому выходу на международный рынок, ведь этой задачей будут заниматься специалисты, знающие о бизнесе все.
Не менее важным преимуществом изучения английской грамматики и лексики в офисе является улучшение коммуникации внутри международных команд. Например, чтобы украинские сотрудники могли эффективно взаимодействовать с персоналом ваших иностранных филиалов, где работают местные специалисты.
Также благодаря корпоративным курсам английского языка бизнесу не приходится увольнять сотрудников, которые уже давно работают и которым доверяют клиенты и партнеры. Благодаря обучению такие специалисты получают возможность работать еще и с иностранными заказчиками.
Чтобы эффективно развивать бизнес, важно инвестировать не только в новые направления деятельности, но и в сотрудников. В частности, это стоит делать и с помощью корпоративных курсов английского языка, которые открывают следующие возможности:
Когда специалист ищет новую работу, он может одновременно рассматривать несколько предложений от разных компаний. Наличие такого бонуса, как изучение английского в офисе, станет вашим сильным преимуществом в глазах кандидата.
Лучшими работниками являются те, что росли вместе с компанией от низших к высшим должностям. Онлайн-курсы английского языка как раз и являются тем бустером, который помогает бизнесу развивать собственных сильных руководителей.
Инвестиции в персонал формируют долгосрочную лояльность, снижая текучесть кадров. Имея возможность корпоративно изучать английский, сотрудники понимают, что могут развиваться даже много лет оставаясь в одной компании.
Курсы английского языка онлайн являются отличным вариантом тимбилдинга, который учит сотрудников эффективному взаимодействию, решению сложных ситуаций. К тому же, разрабатывая программу преподавания английского для организации, языковая школа может включить в нее ваши рабочие задания. Например, написание писем, составление рабочей документации, проведение презентаций, переговоров.
Инвестиции должны приносить прибыль, а потому к организации корпоративных курсов английского языка нужно подходить с пониманием цели, ради которой они внедряются. Для этого важно выполнить следующие задачи:
Лучшим выбором являются школы, специализирующиеся на преподавании английского для организаций. Во-первых, их специалисты умеют составлять программы под индивидуальные запросы заказчика. Во-вторых, такие школы могут предложить различные форматы сотрудничества - онлайн-курсы английского языка, занятия прямо в вашем офисе или классах учебного заведения.
Учебная программа должна создаваться в соответствии с имеющимися знаниями студентов. Поэтому в первую очередь нужно провести тестирование для сотрудников и разделить их на группы по уровню знаний. Эту задачу также может выполнить школа, проводящая корпоративное обучение английскому.
Чтобы школа составила программу, нужно определить цели, для которых вы планируете проводить английский в офисе. Лучшее решение - сразу сосредоточиться на задачах, которые сотрудники будут выполнять во время работы. Однако вы можете заказать готовые специализированные офлайн или онлайн-курсы английского языка, которые уже разработаны под конкретные запросы - развитие языковых или письменных навыков, изучение бизнес-английского.
Самый простой - это регулярные срезы знаний в виде тестов. Однако на уровне компании проверить эффект от корпоративного изучения английского можно через показатели прибыли, количества новых контрактов, уменьшения текучести кадров, повышения рейтинга.
Инвестиции в изучение английского для организаций - это шаг к расширению бизнеса, повышению конкурентоспособности и удержанию талантов. Главное, правильно определить цели обучения.
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