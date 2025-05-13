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Корпоративный английский: 6 примеров, как бизнес выигрывает от инвестиций в обучение

Вторник 13 мая 2025 11:59 promo
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Корпоративный английский: 6 примеров, как бизнес выигрывает от инвестиций в обучение Фото: корпоративный английский (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Английский язык давно перестал быть лишь инструментом для путешествий или общения с иностранцами. В бизнесе он стал языком контрактов, презентаций, переговоров и партнерских отношений. Именно поэтому корпоративные курсы английского языка приобрели популярность среди компаний, ориентирующихся на рост и международное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как английский трансформирует компании

Инвестирование в языковое обучение - это не о расходах, а о стратегическом развитии. Вот шесть конкретных примеров, как корпоративный английский может изменить бизнес:

  1. Улучшение коммуникации с клиентами
    Сотрудники, свободно владеющие английским, могут эффективно обслуживать иностранных клиентов, что улучшает качество сервиса и лояльность к бренду.

  2. Уменьшение рисков в международных переговорах
    Четкое понимание терминологии и условий контрактов снижает вероятность ошибок и недоразумений, что может сэкономить тысячи долларов.

  3. Расширение рынков сбыта
    Благодаря знанию английского компания может быстрее выходить на новые зарубежные рынки без необходимости в посредниках.

  4. Профессиональный рост сотрудников
    Английский открывает доступ к международным образовательным программам, конференциям и курсам, что положительно влияет на качество работы команды.

  5. Привлечение новых партнеров и инвесторов
    Языковая подготовка персонала повышает репутацию компании, делает ее более открытой и надежной для международного сотрудничества.

  6. Улучшение внутренней коммуникации в глобальных командах
    В мультинациональных компаниях английский - общий язык, который объединяет коллективы из разных стран.

Корпоративный английский: 6 примеров, как бизнес выигрывает от инвестиций в обучение

Где найти эффективное обучение?

Ключ к результату - в выборе правильного партнера по обучению. Курсы должны быть адаптированы под сферу деятельности компании и уровень сотрудников. В этом направлении выделяется Live English School, которая предлагает корпоративные курсы английского языка с фокусом на бизнес-коммуникацию, терминологию и реальные кейсы. Программа обучения разрабатывается индивидуально, с учетом графиков и потребностей клиента, что позволяет достичь результата уже после первых занятий.

Корпоративный английский: 6 примеров, как бизнес выигрывает от инвестиций в обучение

Люди ценят возможность профессионального развития, а языковое обучение - это реальный инструмент для достижения новых карьерных высот. Благодаря таким инициативам формируется положительный имидж компании как работодателя, заботящегося о своем персонале. Это, в свою очередь, влияет на снижение текучести кадров и повышение лояльности к бренду работодателя.

Кроме того, английский язык - это своеобразный мост к новым возможностям. Он открывает путь к участию в международных тендерах, сотрудничеству с ведущими иностранными компаниями, а также к внедрению инновационных подходов в бизнесе. В условиях, когда глобализация диктует новые правила игры, важно иметь команду, которая умеет адаптироваться, обучаться и общаться на языке международного бизнеса.

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