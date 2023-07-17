Коррозия, трещины и разрушение бетона: два моста в Киеве находятся в аварийном состоянии

Комиссия на днях начала проверку и первыми объектами осмотра стали мост Патона и Метро. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критичные повреждения.

"В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мост Патона и Метро имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы.

В то же время в министерстве напомнили, что мост Патона еще в 2018 году был признан неработоспособным.

Обзор объекта, согласно регламенту, должен был происходить каждый год. Впрочем, последняя проверка прошла в 2020 году.

Первый тендер на проектирование реставрационных работ моста планируется объявить в конце августа.

Проверка мостов в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украине создадут комиссию, которая займется проверкой всех мостов и путепроводов по стране.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил также о сложной ситуации с состоянием мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Состояние откровенно опасно. Есть решение СНБО создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране. Ответственный за проверку вице-премьер Александр Кубраков", - отметил глава государства.