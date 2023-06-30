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Кратковременные дожди и ветер: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня Украину снова подмочат дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 30 июня, будет влажной, поскольку большинство областей накроют дожди. Кроме того, в Украину возвращается жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На Левобережье местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут +20 +25 градусов, а на юге и востоке до +29 градусов жары. Ночью температура опустится до +12 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице нашей страны сегодня облачно с прояснениями. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +22 +24 градуса. Ночью похолодает до +13 +15 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю.

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