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Кратковременные дожди, а местами грозы: прогноз погоды на сегодня

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Понедельник 24 апреля 2023 07:00
Кратковременные дожди, а местами грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 24 апреля, в Украине ожидаются небольшие дожди, кое-где возможны даже грозы. При этом температура поднимется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Ночью осадки не ожидаются, днем на Левобережье, в Крыму и Карпатском регионе кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории местами небольшой дождь.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Кратковременные дожди, а местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 14-19°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 16-18°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, украинцев предупреждали о значительной опасности схождения лавин в горах 23-24 апреля.

К тому же, уровень воды в Днепре в районе Киева падает, но местами еще есть подтопление.

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