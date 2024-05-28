RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кратковременные дожди с грозами и до +28: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 29 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью на юге страны, в Винницкой области и Прикарпатье, а днем в Украине, кроме большинства северных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, а в западных областях +9 +14. Днем температура воздуха прогреется до +23 +28 градусов, а на юге, юго-западе и в Кировоградской области до +19 +24. При этом на высокогорье Карпат ожидается +13 +18 градусов.

Погода в столичном регионе 

В Киеве и области 29 мая будет облачно с прояснениями. ночью осадков не прогнозируется, однако днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза. 

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киевской области составит ночью +12 +17 градусов, а днем +23 +28. 

При этом в Киеве будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +15 +17 градусов, а днем +24 +26.

Погода в Украине

28 мая Украину может накрыть облако пыли из пустынных районов Средней Азии. Это может повлечь за собой помутнение неба, незначительное ухудшение видимости и слабо выраженные "грязные" дожди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине