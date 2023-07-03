Кратковременные дожди на большинстве территорий Украины и жара: прогноз погоды на сегодня

В Украине, кроме юго-восточных и северо-западных областей, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны и грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы . Температура воздуха ночью будет от +17 до +19, а днем - от +26 до +28 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Землю в июле накроют две магнитные бури, однако их влияние чуть ли не каждый может ощутить на себе.

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