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Кратковременные дожди на большинстве территорий Украины и жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, кроме юго-восточных и северо-западных областей, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны и грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Ветер северо-западный (на юге и востоке страны юго-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 14-19, днем 25-30; в Карпатах ночью 9-14, днем 18-23", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +24 до +28 днем;
  • на севере будет колебаться от +16 до +18 ночью и от +26 до +28 днем;
  • на юге будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +27 до +30 днем;
  • на востоке будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +27 до +30 днем.

Фото: прогноз погоды на 3 июля (facebook.com/UkrHMC)

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Переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью будет от +17 до +19, а днем - от +26 до +28 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Землю в июле накроют две магнитные бури, однако их влияние чуть ли не каждый может ощутить на себе.

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