Краткий обзор букмекерской конторы Rysebet

Rysebet - молодая отечественная букмекерская контора, которая появилась на украинском рынке чуть меньше года назад. За столь непродолжительное существование она успела зарекомендовать себя надежным посредником между игроками и миром беттинга и азартных развлечений.Широкая линия росписи, выгодные бонусы для новых клиентов, большой выбор развлечений, простое меню - это лишь немного плюсов, которые сразу отмечают пользователи этой букмекерской конторы. Для игроков из страны-агрессора этот сайт недоступен. Платформа активно занимается благотворительностью и часть полученных средств переводит в фонд ВСУ. Участвуя в азартных развлечениях, игрок также делает свой вклад в помощь армии.

Дизайн официального сайта БК Rysebet

Оформление в синих тонах, интуитивно понятное и простое меню упрощает пользователям поиск любимой игры или линии росписи. Все спортивные события распределены по категориям, поэтому, перейдя в интересующий вас раздел, можно найти для приятного времяпрепровождения подходящий вариант. Любителей беттинга заинтересуют вкладки Линия и Live, где можно оформить ставку на предстоящее спортивное событие.

Ставки на спорт: что предлагает клиентам БК

На сайте можно найти самые популярные виды спорта, на которые беттеры делают ставки.

Среди них:

футбол;

баскетбол;

хоккей;

теннис;

бейсбол;

автогонки.

Здесь можно найти популярные и межконтинентальные чемпионаты, за которыми следят болельщики во многих странах мира. Можно также выбрать такие менее популярные варианты, как гребля, крикет, собачьи бега и т.д.

Коэффициенты

Независимо от популярности предстоящего события, БК Rysebet устанавливает выгодные для обеих сторон коэффициенты.Такое предложение позволяет игроку получить максимальную прибыль в случае, если ставка окажется выигрышной.

Регистрация

Для удобства пользователей контора предлагает на выбор такие способы регистрации на сайте:

с помощью электронной почты;

за 1 клик;

через Телеграм;

по номеру телефона.

После заполнения необходимых для прохождения этой процедуры полей регистрационной формы новый пользователь может заключать пари и совершать транзакции, получит доступ ко всем играм и прочее.

Кроме того, стоит отметить преимущество, которое оценили уже многие посетители сайта: для доступа к развлечениям не нужно проходить длительную процедуру верификации.

Ассортимент игр

Онлайн-платформа предлагает окунуться в азартный мир популярных развлечений, при этом ресурс учитывает вкусы игроков. Поэтому здесь можно:

Поиграть в слоты, предоставленные известными провайдерами. Среди предложенного ассортимента есть традиционные автоматы, а также новые версии слотов.

Поставить на любимую команду можно прямо на сайте БК - https://rysebet1.com/home. Такой вид беттинга позволяет не только насладиться матчем, но и заработать немного денег.

Казино. Здесь можно ощутить атмосферу настоящего игорного заведения, поиграть в "Колесо удачи", покер, баккара и прочее. Клиенты смогут играть с настоящим дилером, что помогает усилить азарт и стать полноценным клиентом казино.

Такое разнообразие позволяет каждому посетителю найти развлечение по душе.

Бонусы

На начинающих и постоянных игроков ждут довольно щедрые бонусы и акции.

Для начала стоит упомянуть о приветственном фрибете в размере 500 грн. Для получения этого подарка нужно пополнить игровой счет на сумму от 1 000 грн., после чего отправить оператору ID. Вскоре на основной счет поступит начисленный бонус, который нужно отыграть. Для этого нужно оформить две ставки, выбрав ординар, экспресс или подходящий вариант из категории Live.

Постоянных игроков также ждут поощрения в виде процентов от суммы пополнения, которые начисляются на депозитный счет, кэшбек и прочее.

Стоит заметить, что некоторые акции имеют временное ограничение, поэтому следует следить за указанными сроками. Приветственный бонус доступен только новым пользователям, которые прошли процедуру регистрации.

Лимиты

Опытных бетторов наверняка порадуют высокие лимиты ставок, ведь они помогут получить максимальную выгоду от пари. На сайте можно полностью опробовать на практике стратегии, которые помогают уменьшить шансы проигрыша.

Пополнение и вывод средств

Букмекер предлагает клиентам на выбор несколько вариантов для пополнения, а также вывода выигрыша на выбор. Чтобы воспользоваться ими, пользователю нужно во время транзакции отметить наиболее приемлемый для себя вариант.

Служба поддержки

Если возникают вопросы или проблемы, пользователи могут связаться с оператором службы поддержки. Для этого можно воспользоваться адресом электронной почты, куда нужно отправить письмо, подробно объяснив суть вопроса. Для более оперативной связи есть также официальный чат в Telegram.

Отзывы пользователей

Несмотря на недавнее начало работы в сфере игорного бизнеса, букмекерская контора Rysebet успела расширить базу клиентов. Отзывы пользователей о работе и надежности платформы положительные. Конечно, были случаи негативных комментариев, но в процессе выяснилось, что их оставили конкуренты. Также встречались статьи от российских авторов, которые за определенную плату писали заказные статьи и обзоры, которые выставляли БК в негативном свете.