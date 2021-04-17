ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Від коронавірусу помер голова Подільського району Києва

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 00:30
Від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Фото: Віктор Смирнов (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю ввечері, 16 квітня, від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Він три тижні перебував у лікарні.

Про це повідомив в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що лікарі боролися за його життя, але через ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла.

"Сумна новина. Годину тому від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов", - написав Кличко.

Сім років Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації, останні три роки очолював її.

"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, буде пам'ятати його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою посмішкою. Він таким і був", - резюмував мер.

Нагадаємо, головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер 4 квітня. Він помер через ускладнення від коронавірусу.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато по коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус Київ
NEWS
Ознак підготовки до наступу Росії немає, вона зараз демонструє силу, - штаб ООС
Ознак підготовки до наступу Росії немає, вона зараз демонструє силу, - штаб ООС
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу