Коронавірус виник в китайських держлабораторіях, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар США Майк Помпео опублікував інформацію, яка нібито підтверджує, що коронавірус з'явився в державних лабораторіях Китаю. Помпео зазначив, що ще влітку 2019 року в Уханьском інституті вірусології кілька співробітників заразилися чимось, схожим на коронавірус.

Про це йдеться в його письмовій заяві на сайті Держдепу.

Також держсекретар заявив, що коронавірус кажанів RaTG13 більш ніж на 96% ідентичний SARS-CoV-19.

"Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчій групі ВООЗ, яка прибула в Китай на цьому тижні, уряд Сполучених Штатів сьогодні ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році", - йдеться в заяві.

У світі з початку пандемії зареєстровано 94 млн хворих, 67 млн одужали, більш як 2 млн людей померли.

У США відзначають, що витік могла статися через НС. Однак жодних доказів цього не було представлено. При цьому Китай такі звинувачення спростовує раніше.

Нагадаємо, раніше в США звинувачували ВООЗ в наданні недостатньої кількості інформації про місію в Китай для з'ясування походження коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ уже направляв групу експертів у Китай для вивчення причин виникнення COVID-19.