Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 20 квітня

Коронавірусна інфекція в Україні на Великдень трохи знизила темпи поширення, порівняно з попередньою добою. Так станом на 20 квітня налічується 5449 офіційно підтверджених випадків зараження COVID-19. Протягом дня отримано 343 повідомлення про нових хворих. Кількість померлих від коронавіруса людей зросла до 141. Також росте число видужали – на сьогоднішній день їх налічується 347 осіб. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз – у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 20 квітня

Чернівецька область - 889 інфікованих. За повідомленням ОДА, за останню добу в області померли 6 осіб, двоє з яких була підтверджена коронавірусна інфекція, а по інших результатів поки немає. Перший випадок COVID-19 в регіоні, і він же – в Україні, був підтверджений 3 березня.

Київ - 801 інфікований. Як інформує мерія, у столиці за останні добу отримано підтвердження ще у 31 людини, серед яких – 4 медика. Заражені 18 жінок, 11 чоловіків, а також дві дитини 10 і 13 років. Ще один хворий помер. На сьогодні в Києві налічується 801 випадок захворювання COVID-19. Вперше коронавірус був виявлений у столиці 16 березня.

Івано-Франківська область - 480 інфікованих. За повідомленням ОДА, в області виявлено три випадки зараження священнослужителів. Перший випадок інфікування коронавірусом в області датується 19 березня.

Тернопільська область - 390 інфікованих. Сьогодні мер міста Монастириська Андрій Старух повідомив про своє одужання. Перше інфікування COVID-19 в області було підтверджено 20 березня.

Вінницька область - 330 інфікованих. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ, на сьогодні в регіоні зафіксовано 330 випадків захворювання, в т. ч. у 23 дітей. Одужали 22 людини. Перший факт зараження COVID-19 в регіоні з'явився 25 березня.

Рівненська область - 308 інфікованих. Сьогодні в області від коронавіруса померли ще дві людини: 78-річний житель із Здолбунівського району та 73-річна жінка з Рівного. Перші випадки зараження в регіоні були підтверджені 27 березня.

Київська область - 304 інфікованих. За повідомленням ОДА, в Київській області сьогодні померли дві людини з підтвердженим діагнозом коронавіруса. Таким чином, COVID-19 забрав життя 11 жителів області. Перше підтвердження інфекції було отримано 17 березня.

Кіровоградська область - 245 інфікованих. За повідомленням ОДА, на сьогодні в регіоні зафіксовано 11 випадків одужання від COVID-19. Перше підтвердження коронавіруса в області датується 29 березня.

Львівська область - 245 інфікованих. За повідомленням ОДА, у великодню ніч у Львові від COVID-19 померли дві людини: 80-річний чоловік та 59-річна жінка. Таким чином, з 245 підтверджених випадків хвороби 10 стали летальними. Перше зараження на Львівщині підтверджено 20 березня.

Житомирська область - 211 інфікованих. Сьогодні з'явилося повідомлення про п'яту смерті від коронавіруса в області. За інформацією ОДА, померла 83-річна мешканка Черняхівського району. Перше підтвердження COVID-19 в регіоні було зафіксовано 12 березня.

Закарпатська область - 182 інфікованих. Станом на сьогодні в Ужгороді підтверджені 58 випадків зараження. При цьому за останню добу в місті виявлено 6 нових хворих, серед яких один медик. Вперше інфікування в області підтвердилося 26 березня.

Черкаська область - 151 інфікований. Як повідомляє голова ОДА, за минулу добу на Черкащині виявили 10 нових випадків зараження. Всього на сьогодні зафіксовано 151 хворих, 42 з яких одужали. Перший випадок зараження зафіксовано 22 березня.

Волинська область - 150 інфікованих. За повідомленням ОДА, за останню добу отримано 16 нових підтверджень COVID-19 у Нововолинську, Луцьку, а також Іваничівському, Старовижівському та Ковельському районах. Вперше коронавірус підтвердився в області 25 березня.

Запорізька область - 131 інфікований. В місті Енергодарі, за повідомленням мерії, двоє дітей одужали від коронавіруса. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 25 березня.

Одеська область - 112 інфікованих. Сьогодні на Одещині зафіксовано друга смерть від коронавіруса. За інформацією ОДА, в Подольську помер 60-річний лікар, якого через погіршення самопочуття перевели на ШВЛ. Всього по області налічується 137 випадків зараження. Перший хворий з COVID-19 був виявлений 24 березня.

Дніпропетровська область - 110 інфікованих. В інфекційній лікарні Кривого Рогу у 39 осіб підозрюють інфікування COVID-19. При цьому у 9 хворих діагноз підтвердився. Перший випадок зараження в регіоні було отримано 19 березня.

Сумська область - 83 інфікованих. За останню добу виявлено ще один випадок інфікування COVID-19. Захворіла жінка з Білопілля, вона знаходиться на самоізоляції. Перший випадок інфікування в області підтвердився 25 березня.

Харківська область - 67 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, в області зафіксовано черговий випадок інфікування COVID-19 у мешканки Харківського району. Всього ж в регіоні підтверджені 67 випадків, з яких 39 осіб перебувають на лікуванні, 27 – на самоізоляції, 1 хворий помер. Перший факт коронавіруса був підтверджений 28 березня.

Херсонська область - 63 інфікованих. За інформацією ОДА, за минулу добу інфекція підтвердилася у 7 осіб, які контактували з раніше виявленими хворими. Найбільше число тих, що заразилися, 39 осіб – у Олешковском районі. Перший випадок зараження в області було підтверджено 25 березня.

Полтавська область - 61 інфікований. На сьогодні зафіксований ще один випадок захворювання у Кременчуці, де виявлено спалах COVID-19. За повідомленням місцевого голови, інфекція підтвердилася у 56-річної жінки. Вперше коронавірус в області був знайдений 27 березня.

Хмельницька область - 47 інфікованих. Перший випадок зараження з'явився в Кам'янець-Подільському. За даними ОДА, в області на сьогодні зафіксовано 50 інфікованих, з яких 5 осіб одужали, а двоє померли. Вперше коронавірус в регіоні був підтверджений 27 березня.

Миколаївська область - 37 інфікованих. За інформацією обласного штабу з ліквідації наслідків НС, сьогодні в Миколаєві з 6 осіб з підозрою на COVID-19 один був госпіталізований. Ця область останньої в Україні була піддана зараженню. Перші два випадки COVID-19 були підтверджені 11 квітня.

Луганська область - 24 інфікованих. За повідомленням місцевої міськради, станом на сьогодні в Сєвєродонецьку підтверджено три випадки інфікування коронавірусом. Перше інфікування COVID-19 в області офіційно було зафіксовано 25 березня.

Донецька область - інфікованих 16. Серйозну спалах COVID-19 очікують в області через порушення умов карантину у Святогірській лаврі під час великодніх свят. Перший випадок коронавіруса був підтверджений 18 березня.

Чернігівська область - 12 інфікованих. На сьогоднішній день кількість хворих коронавірусом в області не змінилася. Крім того, за повідомленням ОДА, одужала жінка, яка лікувалася від COVID-19 в Борзнянської районної лікарні. Перше підтвердження коронавіруса в регіоні було відзначено 26 березня.