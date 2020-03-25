Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 25 березня

Число інфікованих коронавірусом в Україні продовжує зростати. На сьогодні пацієнти з позитивними тестами на COVID-19 виявлені вже в 9 областях і Києві. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 25 березня

Київ - 29 інфікованих. Станом на 22 березня столиця України обійшла за кількістю випадків коронавіруса Чернівецьку область, в якій до цього було зафіксовано найбільше позитивних тестів на COVID-19.

Перші два випадки в Києві були виявлені 16 березня. Ще один випадок підтвердився 19 березня. З 21 березня кількість виявлених інфікованих в українській столиці почало стрімко зростати. В цей день було зафіксовано відразу 6 нових випадків. А вже 22 березня позитивні тексти були виявлені у 20 чоловік.

Серед хворих - люди, які прилетіли з європейських країн, а також кілька людей, які контактували з інфікованими.

Увечері 24 березня Віталій Кличко повідомив про те, що в Києві кількість інфікованих зросла до 31 людини. Три нові випадки - чоловіки, двоє з яких лікуються вдома в самоізоляції.

Чернівецька область - 25 інфікованих (1 летальний, 1 одужав). В регіоні було виявлено перший в Україні підтверджений випадок коронавіруса. Позитивний тест на COVID-19 був зафіксований 3 березня. На даний момент чоловік уже одужав і виписався з лікарні.

Хронологія поширення коронавіруса в області:

3 березня - 1 випадок

12 березня - 1 випадок

16 березня - 2 випадки

17 березня - 6 випадків

19 березня - 5 випадків

20 березня - 10 випадків

24 березня о 13 нових випадках повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадкуч, проте Моз поки інформацію не підтвердив.

Київська область - 15 інфікованих.Перший випадок був зафіксований 17 березня. Позитивний тест на COVID-19 був виявлений у нардепа Сергія Шахова.

Другий випадок виявлено 18 березня, третій - 20 березня. Ще 3 випадки зафіксовано 22 березня, а станом на 24 березня тести виявилися позитивними у 10 чоловік.

Івано-Франківська область - 5 інфікованих (1 летальний випадок). У регіоні перший випадок захворювання був виявлений 19 березня. Він же став третім летальним по Україні. Жінка 56 років лікувалася вдома і пізно звернулася за медичною допомогою. Другий випадок зафіксовано на наступний день, 20 березня. Ще три випадки були підтверджені 22 березня.

Житомирська область - 2 інфікованих (1 летальний випадок). На даний момент в регіоні зафіксовано два випадки захворювання коронавирусной інфекцією, один з яких став летальним. 12 березня в Радомишлі була госпіталізована жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі. Через добу, 13 березня, вона померла.

19 березня позитивний тест на COVID-19 був виявлений у жителя Житомира, який нещодавно повернувся з Австрії.

Дніпропетровська область - 2 інфікованих. Два перші випадки в регіоні зафіксовано 19 березня. Коронавірус підтвердився у подружньої пари, яка повернулася з-за кордону.

Увечері 24 березня стало відомо про те, що в лікарні Дніпра помер чоловік з підозрою на коронавірус. Він звернувся за допомогою лікарів вже у важкому стані. Результати його тесту на COVID-19 буду відомі сьогодні, 25 березня.

Львівська область - 2 інфікованих. Про першому випадку стало відомо 20 березня. Коронавірус був виявлений у чоловіка зі Львова, який нещодавно повернувся з Німеччини. Другий - у Львівській області зафіксовано 22 березня.

Тернопільська область - 2 інфікованих. 20 березня в регіоні виявлено перший випадок коронавирусной інфекції. Ним виявився священик 57 років з села Заліщики. Про другому випадку у Моз повідомили вранці 24 березня.

Донецька область - 1 інфікований. Про першому і поки єдиному випадку в регіоні стало відомо 18 березня. Коронавірус був зафіксований у мужчині з маріуполя, який нещодавно повернувся з Єгипту.

Черкаська область - 1 інфікований. Перший в регіоні позитивний тест на COVID-19 зареєстрований в регіоні 22 березня.