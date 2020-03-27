Коронавірус #Stayathomeplease, - сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Ексклюзивне обговорення лідерами парламентських фракцій в студії "Свободи слова Савіка Шустера" законів, які будуть прийняті в суботу і торкнуться кожного з нас

А також, як врятувати українців від недуги та не згубити економіку? Чи буде введено надзвичайний стан? Чи вистачить в країні тестів на коронавірус? Які існують підходи до боротьби з коронавірусом в різних країнах? Як в Україні та в світі планують підтримувати своїх громадян, підприємства та лікарів?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Давід Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина;

Святослав Вакарчук, лідер партії “Голос”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ”;

Артур Герасимов,співголова фракції партії “Європейська солідарність”;

Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу”, Голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олексій Каспрук, Міський голова Чернівців;

Ігор Кузін, в.о. генерального директора "Центру громадського здоров’я МОЗ України";

Олександр Коляда, біолог-генетик, вірусолог.

Вони говорять, а вирішує народ.