Коронавірус виявили у співробітника "Укроборонпрому"

У одного із працівників київського підприємства, що входить до концерну "Укроборонпром", виявили коронавірус. Про це передає РБК-Україна із посиланням на повідомлення пресслужби концерну.

Уточнюється, що випадок зараження зареєстровано не не виробництві, співробітник перебував вдома, у відпусці. Наразі хворий проходить лікування в одній зі столичних лікарень. У прес-службі зазначили, що його стан - стабільно важкий.

"Захворілий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував, оскільки з початком національного карантину на підприємстві щоденно виходили на роботу не більше 40 працівників. Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим, рідних та близьких - усі вони перебувають вдома на обсервації", - зазначили у концерні.

Саме приміщення, де два тижні тому працював хворий, продезінфікували та законсервовували на 14 днів.

"Захворілий - літній токар, востаннє був на роботі 20 березня, з того часу перебував вдома у зв’язку із тим, що підприємство на час національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення однієї зі столичних лікарень", - уточнили в "Укроборонпромі".

Концерн запропонував родині співробітника допомогу, пов’язану з лікуванням та подальшою реабілітацією.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу в Україні, державний концерн "Укроборонпром" ввів особливий режим роботи Україні з 12 березня на всіх своїх підприємствах.