Коронавірус психлікарні під Харковом: у пацієнтів не було зовнішніх симптомів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У психлікарні підтверджені 11 заражень, очікуються результати по 30 зразків

У заразилися коронавірусом COVID-19 пацієнтів Харківської обласної психіатричної лікарні не було зовнішніх симптомів захворювання. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає NewsRoom.

За його словами, у зв'язку з відсутністю зовнішніх симптомів інфіковані люди спокійно пересувалися по населеному пункту.

"Епідеміологічне дослідження ще триває, але вже можна припустити, що хвороба була занесена санітаркою, яка там працювала. Вона мешкає в іншому населеному пункті і на даний момент знаходиться там на самоізоляції. Саме село Стрілеча, де розташована лікарня, закрито. Встановлені блокпости, ніхто не може проїхати або виїхати звідти, за винятком медпрацівників і місцевих жителів", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що на даний час лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання в психлікарні. Ще очікуються результати по 30 зразків.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, у Харківській обласній психіатричній лікарні, яка знаходиться в селі Стрілеча, підтвердили 11 випадків зараження коронавірусом. Інфіковані в психлікарні - жителі Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського та Зачепилівського районів.

В наслідок Харківська районна державна адміністрація обмежила в'їзд і виїзд з села Стрілеча. На в'їздах в населений пункт були встановлені КПП.