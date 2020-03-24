Коронавірус у вагітної в Ірпені: будинок дезінфікують, жителів просять не виходити з квартир

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцева влада готова забезпечити жителів будинку продуктами та ліками

Комунальні служби Ірпеня проводять невідкладні заходи дезінфекції в будинку, де мала найбільше контактів жінка, у якої підтвердили коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина у Facebook.

Зазначається, що заходи проводяться за адресою місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50А.

"Муніципальна варта Ірпеня спільно з поліцією та ДСНС проводять інформування жителів будинку про заходи дезінфекції та повідомляють мешканців про моє прохання максимально самоізолюватися", - написав Маркушин.

Він також зазначив, що волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку першочергово необхідними засобами, продуктами та ліками.

Комунальні служби Ірпеня проводять невідкладні заходи дезінфекції в будинку за адресою місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50А, де мала найбільше контактів жінка, підозрювана на коронавірусну хворобу. Муніципальна варта Ірпеня спільно з поліцією та ДСНС проводять інформування жителів будинку про заходи дезінфекції та повідомляють мешканців про моє прохання максимально самоізолюватися. Волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку першочергово необхідними засобами, продуктами та ліками. Перебуваю за цією адресою, тримаю ситуацію на контролі, координую дії та вірю у самосвідомість наших громадян! #Ірпінь #Irpin #Україна #Київщина #Приірпіння #Ирпень #Київська_область #Ukraine #Коцюбинське #коронавірус #COVID19 #епідемія #пандемія #карантин Опубліковано Олександр Маркушин Вівторок, 24 березня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що в Київській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом - захворіла вагітна жінка в Ірпені. 20 березня жінці зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня, він виявився негативним. Результат мазка на ПЛР-аналіз, який надійшов у вівторок, підтвердив інфікування коронавірусом., Остаточний діагноз встановлять після повторного ПЛР-аналізу.

РБК-Україна писало, що кількість киян, що захворіли на коронавірус COVID-19, зросла до 31 особи.