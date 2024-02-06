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У короля Британии Чарльза III рак выявили на ранней стадии

Вторник 06 февраля 2024 13:03
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У короля Британии Чарльза III рак выявили на ранней стадии Фото: король Соединенного Королевства Чарльз III (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У короля Соединенного Королевства Чарльза III рак обнаружили на ранней стадии.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что вся страна надеется на его полное выздоровление короля.

Младший сын Чарльза принц Гарри, отлученный от королевской семьи, должен вскоре прибыть в Британию, а его старший брат, наследник престола принц Уильям, как ожидается, будет исполнять некоторые обязанности монарха.

Сунак заявил, что был "шокирован и опечален" этой новостью.

"Все наши мысли - с ним и его семьей. К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии", - сказал он.

Чарльз планирует продолжать выполнять большую часть своей личной работы в качестве монарха, включая еженедельные аудиенции с премьер-министром и работу с государственными документами, и Сунак сказал, что он находится в постоянном контакте с королем.

"Разумеется, все будет продолжаться в обычном режиме, и мы продолжим все дела", - сказал он.

В понедельник король Чарльз провел ночь в своем доме Кларенс-хаус рядом с Букингемским дворцом, после того как начал серию амбулаторных процедур.

Обычно члены королевской семьи держат медицинские вопросы в тайне, но Букенгемский дворец заявил, что Чарльз решил обнародовать информацию, поскольку он является покровителем ряда благотворительных организаций, занимающихся лечением рака.

Операция Чарльза III

В прошлом месяце Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III будет госпитализирован для лечения простаты. Как отмечалось, 75-летнему монарху сделают "коррекционную процедуру" из-за увеличения простаты.

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Чарльз III
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