У короля Британии Чарльза III рак выявили на ранней стадии
У короля Соединенного Королевства Чарльза III рак обнаружили на ранней стадии.
Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что вся страна надеется на его полное выздоровление короля.
Младший сын Чарльза принц Гарри, отлученный от королевской семьи, должен вскоре прибыть в Британию, а его старший брат, наследник престола принц Уильям, как ожидается, будет исполнять некоторые обязанности монарха.
Сунак заявил, что был "шокирован и опечален" этой новостью.
"Все наши мысли - с ним и его семьей. К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии", - сказал он.
Чарльз планирует продолжать выполнять большую часть своей личной работы в качестве монарха, включая еженедельные аудиенции с премьер-министром и работу с государственными документами, и Сунак сказал, что он находится в постоянном контакте с королем.
"Разумеется, все будет продолжаться в обычном режиме, и мы продолжим все дела", - сказал он.
В понедельник король Чарльз провел ночь в своем доме Кларенс-хаус рядом с Букингемским дворцом, после того как начал серию амбулаторных процедур.
Обычно члены королевской семьи держат медицинские вопросы в тайне, но Букенгемский дворец заявил, что Чарльз решил обнародовать информацию, поскольку он является покровителем ряда благотворительных организаций, занимающихся лечением рака.
Операция Чарльза III
В прошлом месяце Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III будет госпитализирован для лечения простаты. Как отмечалось, 75-летнему монарху сделают "коррекционную процедуру" из-за увеличения простаты.
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