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Король і королева Швеції вакцинувалися від COVID

Стокгольм, П'ятниця 15 січня 2021 20:10
Король і королева Швеції вакцинувалися від COVID
Фото: король Швеції Карл XVI Густав під час вакцинації (facebook.com/Kungahuset)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 15 січня, король і королева Швеції вакцинувалися від коронавірусу. Вакцинація 74-річного Карла XVI Густава і 77-річної королеви Сільвії відбулася в палаці Стенхаммар, що розташований на півдні Стокгольма.

Про це повідомляє The Local.

Наголошується, що королівська сім'я робила щеплення за рекомендацією сімейного лікаря короля.

"Зараз у нашій країні відбувається масштабна вакцинація від коронавірусу. Я сподіваюся, що всі, хто має можливість вакцинуватися в найближчі місяці, скористаються нею. Щоб ми все залишили позаду цей складний період як можна швидше", - заявив король Карл Густав.

Нагадаємо, в кінці листопада шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.

Крім того, минулого тижня від коронавірусу вакцинувалися королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький Філіп.

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