Корнієнко: відновлення роботи ВККС і складу ВРП дозволять перебудувати судову систему

Відновлення роботи ВККС і відновлення складу ВРП дозволять перебудувати судову систему, зробити її незалежною та повернути до неї довіру громадян України та іноземних інвесторів.

Він неодноразово наголошував на тому, що Україна має створити незалежну судову владу із залученням міжнародних експертів, бо сама система вже не може себе реформувати. Адже десятки років кожна влада обіцяла реформувати судову систему, але робила тільки те, що погіршувало стан справ у цій сфері.

"У питанні участі міжнародних експертів у реформі судової системи України, яке стало чи не найголовнішим, ми підтримали рекомендації Венеційської комісії. Міжнародні експерти матимуть ключову роль у процес формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Така ж позиція і по формуванню Вищої ради правосуддя. Проте участь міжнародних експертів у конкурсному доборі кандидатів у ВККС, то їх включатимуть лише до першого складу комісії. При цьому жоден із суб'єктів формування Конкурсної комісії не отримає "контрольної" переваги в голосах при ухваленні рішення. Отже, ми намагаємося знайти баланс з урахуванням зобов'язань перед міжнародними партнерами та збереження незалежності судової системи і дотримання національних інтересів", - зазначив Корнієнко.

За словами голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна, формування складу ВККС вперше відбуватиметься на конкурсних засадах, в цьому є принципова різниця між тим порядком формування, який існував до цього часу.

"Раніше відповідні суб’єкти формування делегували представників до ВККС, і могло не відбуватись жодних конкурсних процедур, не перевірялись на доброчесність, професійну етику майбутні члени ВККС", - сказав він.

Окрім того, Рада планує оновити склад ВРП (законопроект №5068), наразі документ тільки на розгляді депутатів.

"Вища рада правосуддя має бути совістю судової влади. Будь-яка людина, яка дійсно має підстави стверджувати, що суддя порушив щодо неї закон та правила професійної етики, наприклад надаючи перевагу іншій стороні у справі, маніпулював своїми обов’язками, повинна відчути, що ВРП стоїть на захисті ефективного справедливого судочинство. ВРП мають довіряти і люди, і бізнес, і політики, і самі судді", - зазначив голова профільного комітету.

Андрій Костін пояснив, що самі судді повинні зрозуміти, що треба діяти відповідно до закону. Вони мають побачити принципову позицію ВРП щодо будь-якої скарги, яка стосується неетичної непрофесійної поведінки суддів.

Для розуміння, законопроект №5068 передбачає створення Етичної ради за участі наших міжнародних партнерів. Вона надає висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП.

Перший склад Етичної ради формується з 3 осіб з-поміж суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та 3 осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод.

Як ухвалюватимуть рішення? Більшістю голосів від присутніх членів, за умови що воно підтримано двома голосами членів Етичної ради, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

"У разі однакової кількості голосів "за" і "проти", проводиться повторне голосування. У разі однакової кількості голосів "за" і "проти", під час повторного голосування, голоси членів Етичної ради, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними", - пояснив Костін.