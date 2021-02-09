Корнієнко: тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростатимуть

"Влада робить все, аби підтримати українців в цей непростий період коронакризи. Підписаний сьогодні меморандум захистить їх від неконтрольованого підвищення тарифів на опалення й гарячу воду. Ми підготували його разом з громадськістю, експертами та місцевою владою. Йдеться про тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні - вони залишаться незмінними та справедливими", - наголосив він.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що це один з 8 кроків для розв'язання тарифного питання та встановлення справедливих правил на ринку газу.

"Разом із міськими головами найбільших міст, урядовою командою, представниками НКРЕКП та НАК "Нафтогаз" ми напрацювали оптимальне рішення, аби розв'язати це питання. І сьогодні я радий, що було підписано меморандум, у якому зафіксовано обіцянку перед людьми - тарифи на гарячу воду та опалення не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону", - зазначив глава уряду.

За документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення, а вартість послуги постачання тепла та гарячої води у багатоквартирні будинки не змінюватиметься до кінця опалювального сезону.

Окрім того, підприємства теплопостачання гарантовано отримають газ для виробництва та постачання у домівки українців. Для них навіть передбачили можливість відстрочити оплату за природний газ, а також компенсацію різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло, пояснив Олександр Корнієнко.

Водночас важливо, що фінансування компенсацій для цих підприємств не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування, додав глава партії.