Корнієнко: тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростатимуть

До кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для українців не будуть зростати.
Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи ініційоване президентом підписання меморандуму Кабінетом міністрів, НКРЕКП, "Нафтогазом" разом з місцевою владою у вівторок, 9 лютого.
"Влада робить все, аби підтримати українців в цей непростий період коронакризи. Підписаний сьогодні меморандум захистить їх від неконтрольованого підвищення тарифів на опалення й гарячу воду. Ми підготували його разом з громадськістю, експертами та місцевою владою. Йдеться про тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні - вони залишаться незмінними та справедливими", - наголосив він.
Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що це один з 8 кроків для розв'язання тарифного питання та встановлення справедливих правил на ринку газу.
"Разом із міськими головами найбільших міст, урядовою командою, представниками НКРЕКП та НАК "Нафтогаз" ми напрацювали оптимальне рішення, аби розв'язати це питання. І сьогодні я радий, що було підписано меморандум, у якому зафіксовано обіцянку перед людьми - тарифи на гарячу воду та опалення не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону", - зазначив глава уряду.
За документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення, а вартість послуги постачання тепла та гарячої води у багатоквартирні будинки не змінюватиметься до кінця опалювального сезону.
Окрім того, підприємства теплопостачання гарантовано отримають газ для виробництва та постачання у домівки українців. Для них навіть передбачили можливість відстрочити оплату за природний газ, а також компенсацію різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло, пояснив Олександр Корнієнко.
Водночас важливо, що фінансування компенсацій для цих підприємств не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування, додав глава партії.
Планується також, що "Нафтогаз України" розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції, щоб рівень цін на газ для підприємств теплопостачання був сталим. Це дозволить уникнути цінових коливань впродовж опалювального сезону 2021-2022 років.
Від міських голів меморандум підписали очільник Житомира Сергій Сухомлин, очільник Києва Віталій Кличко, керівник Одеси Геннадій Труханов, міський голова Бучі Анатолій Федорук. Також у форматі відеоконференції на заході були присутні міський голова Дніпра Борис Філатов, очільник Львова Андрій Садовий та керівник Маріуполя Вадим Бойченко.
Крім того, Корнієнко нагадав про попередні важливі кроки влади для врегулювання питання тарифів. Зокрема, вдалось знизити ціну на газ з лютого місяця до 6,99 грн за кубометр. І це при тому, що ціна на ринку зростає через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі.
"Ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян. Тоді як ринкова ціна газу на лютий могла зрости до 11-12 грн. Тепер вартість платіжок зменшиться на 25-30%. Це суттєва економія приблизно 500-800 грн на місяць", - додав політик.
Крім того, за його словами, були зменшені тарифи на розподіл газу, виділили додаткові кошти на субсидії з електроопалення.