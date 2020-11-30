Корнієнко: у "Слузі народу" недостатньо голосів, щоб підтримати законопроект Зеленського по КСУ

У фракції "Слуга народу" недостатньо підтримки законопроекту президента Володимира Зеленського щодо врегулювання конституційної кризи в Україні. Думки народних депутатів розділилися.

Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю hromadske.

Він зазначив, що сам особисто підтримує законопроект, який президент ще місяць тому вніс в Раду як невідкладний. Водночас, фракції буде важко ухвалити остаточне рішення.

"Партія у нас строката. Різні думки в ній є. Тут якраз виникла та ситуація, коли думки розділилися, і якесь остаточне рішення було важко ухвалити. Тим більше, якщо ми говоримо про фракцію, яка ще більш строката, ніж партія", - сказав Корнієнко.

Він також наголосив, що йдеться про одну ініціативу президента, а не про підтримку Зеленського загалом.

"Не берусь казати про кількість голосів, але мені здається, що в нашій фракції їх недостатньо, щоб проголосувати. А зовні підтримки теж з різних причин немає", - додав Корнієнко.

За його словами, у парламенті поступово дійдуть згоди у питанні вирішення конституційної кризи.

"Цього тижня ми зробимо перший крок. Він буде стосуватися повернення відповідальності за декларування. Це повернення так званої 366-ої статті. Наступним кроком буде повернення всього механізму декларування", - підкреслив глава партії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував роботу НАЗК. У відповідь на це президент Зеленський вніс до Ради проект закону про припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ заявив, що бачить в цій пропозиції Зеленського ознаки конституційного перевороту. В країні почали говорити про початок конституційної кризи.

РБК-Україна писало, що в ОП вважають, що для виходу з конституційної кризи в Україні потрібно зробити три важливі кроки.