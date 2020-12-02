Корнієнко закликав мешканців Кривого Рогу проголосувати на виборах мера 6 грудня

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликає мешканців Кривого Рогу цієї неділі прийти на виборчі дільниці та віддати свій голос за одного з кандидатів в мери.

Про це передає прес-служба політсили.

"Саме від вас залежать зміни у вашому місті: чи покращиться доріг, якими ви їздите, або якість дитячих майданчиків, де граються ваші діти. Процес перезавантаження влади на місцях майже завершений, депутати місцевих рад - обрані. Залишилось прийти 6 грудня на виборчі дільниці та підтримати вашого кандидата в мери міста. Для розвитку Кривого Рогу навіть один ваш голос може стати вирішальним", - заявив Корнієнко.

У другому турі виборів мера Кривого Рогу змагатимуться кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик (у першому турі отримав 25,94% голосів) і представник ОПЗЖ Костянтин Павлов (9,15% підтримки). Замість Павлова за крісло міського голови в другому турі мав боротися чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, проте він зняв свою кандидатуру.

Костянтин Павлов - колишній нардеп від "Партії регіонів" та член фракції "Опозиційний блок". Був одним з депутатів, які підписали подання, на підставі якого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Дмитро Шевчик - генеральний директор ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат". Депутат Дніпропетровської обласної ради. Займається громадською діяльністю, розвиває міські та державні проєкти.

26 листопада під час обговорення перспектив розвитку та екологічної ситуації у Кривому Розі президент Володимир Зеленський зазначив, що влада міста має працювати разом з центральною владою задля розвитку Кривого Рогу.

Зокрема, розповів президент, навколо міста вже будують нові дороги, які з’єднують Кривий Ріг з іншими областями.

Він нагадав, що вже побудовані шляхи Кривий Ріг - Кропивницький, Кривий Ріг - Дніпро, Кривий Ріг - Миколаїв. Залишився один великий шлях - до Запоріжжя. Владо обіцяє наступного року закінчити й цю дорогу.

Учасники зустрічі обговорили план розвитку Кривого Рогу. Кандидат в мери міста Дмитро Шевчик у своїй програмі планує, зокрема, будівництво нових станцій швидкісного трамвая і трамвайної лінії, створення інноваційного парку KR_Tech_City, масштабне озеленення міста, розвиток спортивної та велосипедної інфраструктури.

Також Шевчик пропонує будувати Кривий Ріг за новим принципом.

"У міста буде не один, а кілька центрів суспільного життя, а жителі зможуть дістатися до найближчого для них центру за 20 хвилин. Кожен район стане самодостатнім - з комфортним для життя середовищем, де можна отримати всі необхідні послуги, однаково хорошої якості в кожному районі. Для цього передбачається оновити або створити нові школи, бібліотеки, дитячі садки, лікарні та станції швидкої допомоги, будинку культури, спортивні споруди та інше", - розповів Дмитро Шевчик.

Кандидатуру Шевчика підтримали металурги з Союзу обласної організації роботодавців підприємств металургійного комплексу. З офіційним зверненням на його підтримку також виступили 46 профспілок Кривбасу.

Загалом у Кривому Розі "Слуга народу" на виборах отримала один із кращих партійних результатів.

Так, у Криворізькій районній раді політсила отримала найбільше мандатів серед всіх політичних партій. Результат "Слуг" склав 31,13% голосів, які конвертувались у 22 мандати.

У міській раді Кривого Рогу "Слуга народу" отримала 16 мандатів і 26,24 % голосів. З невеликим відривом її випередив "Блок Вілкула" - 30,88%, 19 мандатів.

Усього за даними ЦВК (на момент опрацювання 96,2% протоколів) "Слуга народу" стала лідером за кількістю мандатів по всій країні - від партії обрали 17,59%, або 5 809 депутатів.

Політсила лідирує і за кількістю обраних міських, сільських і селищних голів. Від "Слуги Народу" посаду отримали 225 людей.