Корнієнко назвав головні закони Ради цього тижня: приватизація, земреформа та декларування

Передати землі громадам, розблокувати велику приватизацію, посилити відповідальність за недостовірне декларування та створити ТСК для розслідування співпраці чиновників з країною-агресором. Це лише частина тих законопроектів, які парламент розгляне цього тижня.

Так, у "Слузі народу" пропонують внести до порядку денного законопроект №4543 про розблокування великої приватизації, яка була тимчасово призупинена на час карантину. Профільний комітет у п’ятницю вже підтримав його, тож потрібно терміново вирішувати це питання.

"На початку карантину в законотворців була думка, що українські активи, державні підприємства будуть знецінюватися - і потрібно вберегти їх від продажу дешево. Практика показала, що пандемія не вплинула на зацікавленість інвесторів в українських об’єктах. У світі багато грошей, ключові фондові індекси знаходяться на історичних максимумах. Тому ми погоджуємося, що потрібно скасовувати заборону на велику приватизацію", - наголосила Роксолана Підласа.

За її словами, цього року приватизація може принести в державний бюджет близько 12 млрд грн. З них 9 млрд грн - заплановані доходи саме від великої приватизації.

"Ви всі добре знаєте, що надходження від приватизації фінансують дефіцит державного бюджету. Якщо вони будуть меншими за 9 млрд грн, нам потрібно буде ще більше запозичати на внутрішньому та зовнішньому ринку. Тому питання термінове", - каже депутат.

Передавати в приватну власність зможуть лише непрофільні активи. Не можна буде продавати залізничні лінії, надра, атомні електростанції, підприємства космічної галузі, аеропорти, пошту, метрополітен.

Наразі визначено 22 об’єкти великої приватизації. Серед них - столичний "Президент Готель", "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", київський завод "Більшовик", низка обленерго та ТЕЦ.

Серед перших у порядку денному Ради - завершення земельної реформи (№2194 та №2195).

"Законопроект №2194 повертає органам місцевого самоврядування право розпоряджатися землями місцевих громад за межами населених пунктів. Винятки: землі Міноборони, природоохоронного фонду та державних підприємств, установ та організацій. Це чи не найголовніше завдання децентралізації. Зараз місцева влада контролює лише близько десятої частини неприватизованих земель. Це ускладнює розвиток громад, зменшує фінансову спроможність місцевого самоврядування", - розповів голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Водночас законопроект № 2195 дозволить змінювати правила проведення земельних аукціонів, додає він.

"Це питання зручного, ефективного та прозорого продажу земельних ділянок та прав оренди. Сьогодні для участі у земельному аукціоні треба подати пакет паперових документів, зареєструватися та бути особисто присутнім, піднімати таблички зі ставками. Це застаріла система, що відбирає час, кошти й нерідко супроводжується зловживаннями з боку організаторів торгів. Коли закон запрацює, кожен, хто має намір брати участь у торгах, зможе подати документи, зареєструватися та взяти участь онлайн", - говорить Сольський.

Продовжать у залі обговорювати і антикорупційні ініціативи. На порядку денному цього тижня - президентська ініціатива про повернення більш ширшої відповідальності за незаконне декларування – з позбавленням волі (№4651).

"Збільшуються штрафи та пропонуються альтернативні види покарання - обмеження та позбавлення волі на 2 роки. Ми всі пам’ятаємо, що подолання корупції - пріоритет президента. Повернення повноцінної кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях допоможе не лише зробити боротьбу з корупцією більш ефективною, а й сприятиме відновленню довіри міжнародних партнерів до України", - пояснив Корнієнко.

Окрім того, є в порядку денному і законопроект про спрямування до Конституційного Суду України законопроекту №5133 про порядок призначення на посади голови НАБУ та ДБР. Йдеться про зміни до статей 85 та 106 Конституції.

"Це спрямування до суду - важливий етап, щоб ми почали рухати ці зміни до Конституції", - зауважив голова партії.

Також Корнієнко наголосив на важливості проекту постанови №5243 про створення у ВР тимчасової слідчої комісії для розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, спрямованих на співпрацю з державою-агресором.

"Мотивом нашого рішення стала необхідність здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять гострий суспільний інтерес. Зокрема, так званої "справи Вагнера", аудіозаписів розмов українських та російських посадових осіб, в яких містяться деталі, що вказують на ознаки здійснення державної зради українськими чиновниками, розслідування Іловайської трагедії та інші. Сьогодні ми отримуємо історичний шанс - з’ясувати істину в низці кричущих моментів, які стали переломними в ході новітнього російсько-українського конфлікту", - наголосила заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.