Корнієнко про довибори: жоден кандидат він СН не є технічним, ми налаштовані на перемогу

Корнієнко наголосив, що ці вибори будуть непростими, проте політсила готується боротися та перемагати.

"Василь Вірастюк є відомою на весь світ людиною і переможцем дуже відомих змагань. Останні 5 років очолює надзвичайно важливий напрям із реабілітації воїнів АТО. Андрій Бондаренко - це людина з команди президента. І людина, яка останній рік своєю діяльністю втілює на місці прагнення Володимира Зеленського до встановлення миру, до покращення соціальних зв’язків, взаємодії з українцями з окупованих територій, відкриття КПВВ, ЦНАПів тощо", - пояснив вибір партії голова політсили.

Він також підкреслив, що половина округу № 50 перебуває в тимчасовій окупації. З приблизно 150 тисяч виборців взяти участь у голосування зможуть тільки 60 тисяч.

"Це один з тих округів, який цю проблему підсвічує. Що в нас є війна, окуповані території, агресія з боку РФ. Наш кандидат Анатолій Бондаренко є вимушеним переселенцем, мешкав у Донецьку, працював у райвідділку міліції і брав участь у його захисті від захоплення сепаратистами. Він буде боротися за перемогу на рівні з усіма кандидатами", - розповів Корнієнко.

У "Слузі народу" прогнозують порушення на довиборах, що відбудуться 28 березня 2021 року.

Зокрема, за словами Корнієнка, на Івано-Франківщині конкуренти можуть вдаватися до підкупу виборців, а також до створення двійників кандидата від партії.

"За попередньою інформацією, "Вірастюки" різного найменування вже готуються до виборів. Це така технологія. Якщо Вірастюк буде Андрієм - він буде вище у списку, ніж Василь Вірастюк", - пояснив він.

На 50-му окрузі на Донеччині також можуть зареєструвати двійників кандидата від "Слуги народу", каже Корнієнко. Також можливе звезення на виборчі дільниці людей з окупованих територій.

"Це мають врегулювати правоохоронні органи і військово-цивільна адміністрація", - наголошує політик.