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Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Корнацького кандидатом у президенти

Дата рождения: 7 июля 1953 года (65 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: народный депутат

Семья: женат, четверо детей

Корнацкий на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Бизнес

Скандалы

Семья

Корнацкий на выборах 2019. Новости

  • 25 января 2019 года Ценральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Аркадия Корнацкого кандидатом в президенты Украины.

Биография

Аркадий Корнацкий родился 7 июля 1953 года в с. Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области. В 1980 году Корнацкий окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве по специальности "международное право".

Политическая деятельность 

В 2007 году Корнацкий был назначен советником главы Секретариата президента Украины Виктора Балоги.

Кроме того, с 2007 года Корнацкий был и.о.заместителя председателя Николаевской ОГА, занимался аграрно-промышленными вопросами.

В 2008 году Корнацкий был избран на пост главы организации "Крестьянский фронт".

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

В 2014 году Аркадий Корнацкий принимал участие во внеочередных парламентских выборах, баллотировался по одномандатному избирательному округу № 132 от партии "Блок Петра Порошенко". Получив на выборах 34,82% голосов побеждает и становится народным депутатом ВРУ VIII созыва. Корнацкий - член комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, член Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

 

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

20 января 2019 года Аркадий Корнацкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Фото: Аркадий Корнацкий (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

Бизнес

С 1989 года Корнацкий занимался предпринимательской деятельностью в Москве и Московской области. Организовал в Москве торговую фирму "Каскад", которая занималась продажей оргтехники, компьютеров и офисного оборудования. 

С 1998 года - соучредитель и основатель украинских предприятий: ООО "Агрофирма Корнацких", ООО "Юридическая фирма Корнацких", ЧП "Стройфирма Корнацких".

Скандалы

У Корнацкого было российское гражданство. 13 сентября 2005 года Генконсульство РФ предоставило Корнацкому разрешение на выход из гражданства РФ, после чего Корнацкий получил гражданство Украины.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

В июне 2013 года в селе Чаусово-2 произошла попытка силового захвата ООО "Агрофирма Корнацких", в результате чего тяжелые ранения получили пять сотрудников фирмы. Корнацкий заявлял, что нападением руководили лично на тот момент глава Николаевской ОГА Николай Круглов и генпрокурор Виктор Пшонка.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

В октябре 2012 года Корнацкий был вынужден покинуть Украину после того, как на него как кандидата в депутаты от оппозиции "начали давить силовые структуры". Весной 2013 года Корнацкий вернулся в Украину.

Семья

У Аркадия Корнацкого есть жена и четверо детей (три дочери и сын). По данным СМИ, все дети Корнацкого родились в Подмосковье и окончили Московские вузы.

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