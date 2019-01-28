Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Корнацького кандидатом у президенти

Дата рождения: 7 июля 1953 года (65 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: народный депутат

Семья: женат, четверо детей

Корнацкий на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Бизнес

Скандалы

Семья

Корнацкий на выборах 2019. Новости

25 января 2019 года Ценральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Аркадия Корнацкого кандидатом в президенты Украины.

Биография

Аркадий Корнацкий родился 7 июля 1953 года в с. Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области. В 1980 году Корнацкий окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве по специальности "международное право".

Политическая деятельность

В 2007 году Корнацкий был назначен советником главы Секретариата президента Украины Виктора Балоги.

Кроме того, с 2007 года Корнацкий был и.о.заместителя председателя Николаевской ОГА, занимался аграрно-промышленными вопросами.

В 2008 году Корнацкий был избран на пост главы организации "Крестьянский фронт".

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

В 2014 году Аркадий Корнацкий принимал участие во внеочередных парламентских выборах, баллотировался по одномандатному избирательному округу № 132 от партии "Блок Петра Порошенко". Получив на выборах 34,82% голосов побеждает и становится народным депутатом ВРУ VIII созыва. Корнацкий - член комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, член Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

20 января 2019 года Аркадий Корнацкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Фото: Аркадий Корнацкий (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

Бизнес

С 1989 года Корнацкий занимался предпринимательской деятельностью в Москве и Московской области. Организовал в Москве торговую фирму "Каскад", которая занималась продажей оргтехники, компьютеров и офисного оборудования.

С 1998 года - соучредитель и основатель украинских предприятий: ООО "Агрофирма Корнацких", ООО "Юридическая фирма Корнацких", ЧП "Стройфирма Корнацких".

Скандалы

У Корнацкого было российское гражданство. 13 сентября 2005 года Генконсульство РФ предоставило Корнацкому разрешение на выход из гражданства РФ, после чего Корнацкий получил гражданство Украины.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

В июне 2013 года в селе Чаусово-2 произошла попытка силового захвата ООО "Агрофирма Корнацких", в результате чего тяжелые ранения получили пять сотрудников фирмы. Корнацкий заявлял, что нападением руководили лично на тот момент глава Николаевской ОГА Николай Круглов и генпрокурор Виктор Пшонка.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

В октябре 2012 года Корнацкий был вынужден покинуть Украину после того, как на него как кандидата в депутаты от оппозиции "начали давить силовые структуры". Весной 2013 года Корнацкий вернулся в Украину.

Семья

У Аркадия Корнацкого есть жена и четверо детей (три дочери и сын). По данным СМИ, все дети Корнацкого родились в Подмосковье и окончили Московские вузы.