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Не в пользу Украины: беженцы оценили возможности в Европе

Фото: беженцы оценили жизнь в Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские беженцы считают, что в целом в Европе возможности лучше, чем в Украине, особенно в доходах (87% лучше в Европе, против 3% лучше в Украине).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, в Европе лучшие условия в социальной защищенности (75% против 15%), защите прав и свобод граждан (67% против 19%), возможности комфортно жить (60% против 26%), найти работу (54% против 30 %).

Как отметят социологи, доходы, очевидно, в Европе выше и, даже потеряв в Украине более квалифицированную работу, в Европе менее квалифицированная оплачивается выше.

Преуспеть, по мнению опрошенных, можно как в Европе (40%), так и в Украине (41%), но вести свой бизнес все же несколько лучше в Украине (45%), чем в Европе (34%), что в Европе (34%). , вероятно, обусловлено лучшим пониманием, как устроен этот процесс, как его начать и как развивать в своей стране.

Результаты факторного анализа позволяют условно распределить возможности на 2 группы (факторы): 1) защиту и доходы; 2) достижения и занятость. Комфорт касается обеих групп, хотя чаще он попадает в первую группу. Европа однозначно выигрывает в защите, хорошие доходы - это тоже своеобразная защита и возможность обеспечить себе более комфортные условия проживания, и это существенный аргумент, почему граждане Украины выбирают Европу.

В достижениях и успехе не все так однозначно, потому что бизнес вести можно и в Украине, равно как и добиться успех,  чем обеспечить себе в т.ч. и комфорт, а вот найти работу все же лучшие возможности в Европе. Хотя те, кто работу за границей еще не смог найти, оценивает, что возможность трудоустройства лучше в Украине, отмечают социологи.

Опрос проведен 4-11 июля 2023 среди 2116 респондентов среди украинцев, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24 февраля 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 85% граждане Украины живут в Европе в комфортных условиях. Наиболее комфортные условия имеют украинцы, которые живут в стране несколько лет (89%). Хотя и приехавшие недавно имеют достаточно приличные условия проживания (около 80%).

По данным ООН, в конце 2022 года 11,6 млн украинцев оставались перемещенными лицами, в том числе 5,9 млн внутри своей страны и 5,7 млн поехали в соседние страны.

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