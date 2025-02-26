Корректировали ракетные удары по трем регионам Украины. СБУ задержала агентурную группу ФСБ

СБУ нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая осуществляла шпионскую деятельность по заказу российских спецслужб в Киевской, Харьковской и Львовской областях. Злоумышленники занимались корректировкой ракетных атак на объекты Сил обороны Украины.

В результате проведенной спецоперации были задержаны три российских агента, которые собирали координаты для нанесения огневых ударов по украинским объектам. В частности, враг нацеливал свои удары на военные аэродромы, командные пункты, учебные центры, а также заводы по ремонту бронетехники и БпЛА.

Фото: Служба безопасности Украины

Агенты фсб для выполнения задания вербовали местных жителей, которые искали "быстрые заработки" на Telegram-каналах. Все трое задержанных были рассредоточены по разным регионам, но действовали под общим руководством российского куратора, сотрудника фсб Черноморского флота.

Операции на территории Украины

Один из агентов был направлен во Львов, где работал экспедитором для местной строительной фирмы, выполнявшей подряды для военных. Другой - житель Киевщины, осуществлял разведку аэродромов боевой авиации ВСУ, а третий агент из Харькова отслеживал концентрацию техники и личного состава в прифронтовом городе.

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины своевременно разоблачила и задержала предателей, задокументировав их преступные действия. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с анонимными чатами для связи с фсб.

Злоумышленникам предъявлено подозрение за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.