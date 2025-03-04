Корректировали воздушные атаки по Славянску и Краматорску. СБУ задержала двух агентов РФ

Служба безопасности Украины задержала еще двух корректировщиков, которые работали на российские спецслужбы и помогали наводить удары по украинским городам. На этот раз фигурантами дела стали местные жители из Донецкой области, которые корректировали воздушные атаки по Славянску и Краматорску.

Фото: Служба безопасности Украины

Как выявило расследование, главной целью врага был сбор данных о местонахождении военных подразделений, в частности пунктов базирования и логистических центров, которые активно вовлечены в боевые действия на восточном фронте. Для этого российские спецслужбы завербовали двух местных жителей.

Сотрудничество с ФСБ

Первым задержанным оказался 47-летний житель Славянска, который после вербовки отслеживал локации украинских войск. Он передавал собранную информацию через социальную сеть "Одноклассники" своему контакту в Бахмуте, боевику РФ.

Второй предатель, 37-летний работник завода в Краматорске, сотрудничал с ФСБ, где с помощью Telegram-канала получал указания по разведке украинских позиций, а затем передавал координаты через Google Maps.

Фото: Служба безопасности Украины

Оба предателя были задержаны сотрудниками СБУ во время подготовки "отчетов" с координатами для последующих ударов.

По данным следствия, задержанным объявлены подозрения по статье 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Этот случай стал частью более широкой контрдиверсионной операции, которую проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под руководством Донецкой областной прокуратуры.