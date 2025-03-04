Корректировали воздушные атаки по Славянску и Краматорску. СБУ задержала двух агентов РФ

СБУ задержала двух местных жителей Донецкой области. Они корректировали воздушные удары по Славянску и Краматорску в пользу российских спецслужб
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности Украины задержала еще двух корректировщиков, которые работали на российские спецслужбы и помогали наводить удары по украинским городам. На этот раз фигурантами дела стали местные жители из Донецкой области, которые корректировали воздушные атаки по Славянску и Краматорску.
Как выявило расследование, главной целью врага был сбор данных о местонахождении военных подразделений, в частности пунктов базирования и логистических центров, которые активно вовлечены в боевые действия на восточном фронте. Для этого российские спецслужбы завербовали двух местных жителей.
Первым задержанным оказался 47-летний житель Славянска, который после вербовки отслеживал локации украинских войск. Он передавал собранную информацию через социальную сеть "Одноклассники" своему контакту в Бахмуте, боевику РФ.
Второй предатель, 37-летний работник завода в Краматорске, сотрудничал с ФСБ, где с помощью Telegram-канала получал указания по разведке украинских позиций, а затем передавал координаты через Google Maps.
Оба предателя были задержаны сотрудниками СБУ во время подготовки "отчетов" с координатами для последующих ударов.
По данным следствия, задержанным объявлены подозрения по статье 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Этот случай стал частью более широкой контрдиверсионной операции, которую проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под руководством Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, что СБУ задержала трех сообщников российских спецслужб на Полтавщине, которые осуществляли информационные диверсии против Украины. Среди задержанных - экс-представитель "Партии регионов" и ИТ-специалист.
Кроме того, правоохранители задержали российских агентов, которые занимались поджогами в трех областях Украины.