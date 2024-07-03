Корректировала огонь и пыталась устроиться в ОВА. Агент ФСБ получила пожизненное

Что произошло

Как рассказывает СБУ, среди основных целей для врага была военная инфраструктура Сил обороны.

Для выполнения задач, агент ФСБ проводила разведку и через анонимные чаты передавала врагу координаты, а также подробный план описания объектов.

В частности злоумышленница пыталась устроиться в коммунальное предприятие Черкасской ОГА. Таким образом она рассчитывала получить разведывательные данные о функционировании критической инфраструктуры в регионе.

Злоумышленница была задержана на начальном этапе работы на спецслужбу России.



Фото: агент ФСБ получила пожизненное (t.me/SBUkr)

Решение суда

Агент ФСБ была признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Суд назначил злоумышленнице пожизненное лишение свободы, а также конфискацию всего имущества.