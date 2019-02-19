Від кору на Філіппінах померли понад 130 людей

Спалах кору виник через відмову від вакцинації

На Филиппинах от кори умерли 136 человек, большинство из которых - дети в возрасте от одного до четырех лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание AlJazeera.

Представители органов здравоохранения отметили, что в стране уже заболели более 8400 человек. Главная причина вспышки кори - отказ от вакцинации.

Подчеркивается, что по сравнению с прошлым годом показатели заболеваемости выросли на 1000% в столице Маниле. Министр здравоохранения Филиппин подчеркнул, что на прошлой неделе в Маниле и прилегающих к ней регионах начали массовую иммунизацию. Ожидается, что это должно помочь сдержать вспышку кори до апреля.

Кроме того, глава государства Родриго Дутерте в своем видеообращении предупредил о возможных последствиях кори и призвал не отказываться от вакцинации детей.

Так, средний уровень вакцинации от кори на Филиппинах - не более 60%, а в некоторых отдаленных районах он не превышает 30%. Министерство здравоохранения предполагает, что население боится инъекций после того, как в 2017 году вакцина против лихорадки денге оказалась опасной для здоровья.

Напомним, в течение 7-й недели 2019 года в Украине корью заболели 3264 человека. В этом году от кори умерло уже восемь человек, а в 2018 году - шестнадцать украинцев.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, заболевших корью в 2018 году.