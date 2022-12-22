За границей остаются до 7 млн украинцев. Шмыгаль спрогнозировал сроки их возвращения

"Мы четко понимаем, что украинцы будут более активно возвращаться весной. Для возвращения нужны три составляющие: работа, жилье и безопасность", - сказал Шмыгаль.

Первый вопрос – работа

По словам премьер-министра в Украине сейчас запущена программа "єРобота", более чем 4 направления уже работают. В частности, это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц и для перерабатывающих предприятий. Власти страны через фискальные, регуляторные и кредитные стимулы помогают бизнесу создать новые рабочие места.

"Уменьшить безработицу - это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики", - подчеркнул Шмыгаль.

Второй вопрос – жилье

Премьер рассказал, что по поводу жилья, в Украине заработала программа "єОселя", с помощью которой сейчас уже выдано почти 300 ипотек. Он отметил, что на следующий год программа будет активно развиваться, ведь в правительстве предусмотрено существенное финансирование этого направления.

Третий вопрос – безопасность

"Вся властная команда во главе с президентом Украины работает над увеличением поставок средств ПВО", – заявил премьер-министр.

Он пояснил, что Украина уже получила от партнеров системы NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale и ожидает SAMP/T. Шмигаль также добавил, что во время визита в США Владимира Зеленского Соединенные Штаты официально подтвердили предстоящую передачу Украине систем ПВО Patriot.

"Это и есть наша работа по вопросу безопасности", - добавил Шмыгаль.