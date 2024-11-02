На границе Украины с Польшей возможны задержки: в чем причина

В одном из пунктов пропуска на границе Украины и Польши возможны задержки. Речь идет о КПП "Дорогуск - Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.

"После обновления программного обеспечения в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" система таможенного оформления Республики Польша работает в аварийном режиме", - сообщили в службе.

В то же время международные перевозчики предупредили, что это может привести к задержке "Є-черги" и накоплению транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины.

"Просим учесть данную информацию при планировании перевозок. О возобновлении пропуска в полном объеме сообщим дополнительно", - отметили в таможенной службе.