На границе Украины с Польшей возможны задержки: в чем причина
В одном из пунктов пропуска на границе Украины и Польши возможны задержки. Речь идет о КПП "Дорогуск - Ягодин".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.
"После обновления программного обеспечения в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" система таможенного оформления Республики Польша работает в аварийном режиме", - сообщили в службе.
В то же время международные перевозчики предупредили, что это может привести к задержке "Є-черги" и накоплению транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины.
"Просим учесть данную информацию при планировании перевозок. О возобновлении пропуска в полном объеме сообщим дополнительно", - отметили в таможенной службе.
Напомним, что с 1 ноября для водителей в Украине внедрили новые ограничения скорости и усилили контроль на польской границе.
Подробнее об изменениях, ожидающих украинцев в ноябре, можно узнать в материале РБК-Украина.
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