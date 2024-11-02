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На границе Украины с Польшей возможны задержки: в чем причина

Украина, Суббота 02 ноября 2024 17:38
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На границе Украины с Польшей возможны задержки: в чем причина Фото: на границе Украины с Польшей возможны задержки (facebook.com VNcustomUA)
Автор: Карина Левицкая

В одном из пунктов пропуска на границе Украины и Польши возможны задержки. Речь идет о КПП "Дорогуск - Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.

"После обновления программного обеспечения в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" система таможенного оформления Республики Польша работает в аварийном режиме", - сообщили в службе.

В то же время международные перевозчики предупредили, что это может привести к задержке "Є-черги" и накоплению транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины.

"Просим учесть данную информацию при планировании перевозок. О возобновлении пропуска в полном объеме сообщим дополнительно", - отметили в таможенной службе.

Напомним, что с 1 ноября для водителей в Украине внедрили новые ограничения скорости и усилили контроль на польской границе.

Подробнее об изменениях, ожидающих украинцев в ноябре, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Государственная таможенная служба Польша
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