RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На границе с Молдовой не работают пять пунктов пропуска из-за перебоев со светом

Фото: ряд пунктов пропуска на границе с Молдовой не работают (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе с Молдовой приостановили работу пять пунктов пропуска. Причиной этого стало отсутствие света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пограничной службы Молдовы.

На украинско-молдовской границе не работают пункты пропуска Вулканешты - Виноградовка, Мирное - Табаки, Чадыр-Лунга - Новые Траяны, Саица - Лесное, Унгурь - Бронница.

Пока неизвестно, когда пункты пропуска возобновят работу. Поэтому пограничники призывают заранее планировать маршруты.

Напомним, что на границах из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Украины иногда наблюдается усложненная работа пунктов пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пограничная службаМолдоваГраница с Украиной