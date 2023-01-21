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Граница нерушима. Глава Ровенской ОВА показал учения военных в области (видео)

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Ровенская область, Суббота 21 января 2023 14:06
Граница нерушима. Глава Ровенской ОВА показал учения военных в области (видео) Фото: глава Ровенской ОВА показал учения военных в области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На севере Ровенской области украинские военные продолжают учения и строительство укреплений. Граница остается нерушимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

"Вчера работал на севере области. Все спокойно. Граница нерушимая. Провели совместно с военными ОУВ "Волынь" практические учения. В них были задействованы главы районных военных администраций и правоохранительные структуры", - написал Коваль.

По его словам, также были отработаны особенности фортификационных сооружений, построение круговой обороны городов. Мероприятия проходили во взаимодействии с Нацполицией, СБУ, нацгвардией и пограничниками.

"Проговорили основные боевые задачи по защите границы. Ровенская область укрепляется каждый день", - добавил Коваль.

Напомним, между тем в Киевской области также продолжаются учения. Сегодня ВСУ провели комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника и уничтожению ДРГ.

Также ранее СБУ провела военные тренировки вблизи Беларуси.

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