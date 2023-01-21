Граница нерушима. Глава Ровенской ОВА показал учения военных в области (видео)
На севере Ровенской области украинские военные продолжают учения и строительство укреплений. Граница остается нерушимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.
"Вчера работал на севере области. Все спокойно. Граница нерушимая. Провели совместно с военными ОУВ "Волынь" практические учения. В них были задействованы главы районных военных администраций и правоохранительные структуры", - написал Коваль.
По его словам, также были отработаны особенности фортификационных сооружений, построение круговой обороны городов. Мероприятия проходили во взаимодействии с Нацполицией, СБУ, нацгвардией и пограничниками.
"Проговорили основные боевые задачи по защите границы. Ровенская область укрепляется каждый день", - добавил Коваль.
Напомним, между тем в Киевской области также продолжаются учения. Сегодня ВСУ провели комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника и уничтожению ДРГ.
Также ранее СБУ провела военные тренировки вблизи Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram;