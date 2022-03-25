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Корбан: Україна повинна отримати компенсацію з коштів РФ, заморожених по всьому світу

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П'ятниця 25 березня 2022 15:27
Корбан: Україна повинна отримати компенсацію з коштів РФ, заморожених по всьому світу Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Україна повинна отримати належну компенсацію від ворога, кошти якого заморожені по всьому світу. Це близько 500 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

"Коли це все закінчиться, і, дай Боже, без важких наслідки для нас, а я так і думаю. Тобто, точка "нуль", новий відлік, з якого все і починається. Все, що зруйновано, все, що втрачено, ті життя, які втрачені, - ми вже не повернемо. Я думаю, що після перемоги, будуть гроші на те, щоб відбудувати і інфраструктуру, і заводи, і житловий фонд", - зазначив він.

На думку Корбана, Україна повинна отримати належну компенсацію від ворога, кошти якого заморожені по всьому світу. Це близько 500 мільярдів доларів.

"Це великі гроші, за які можна відбудувати країну заново. Оцінювати зараз збитки неможливо. Все потрібно відбудовувати заново. Після перемоги вибирається точка відліку, від якої почнеться нове життя", - додав Корбан.

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