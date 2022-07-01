RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Корбан: сенс військово-цивільного співробітництва - оперативно забезпечувати потреби армії

Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Місцеві громади мають достатньо коштів, аби допомагати ЗСУ, силам Нацгвардії та тероборони, адже з початком повномасштабного вторгнення Росії міста припинили проводити капітальні ремонти та будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".

Водночас за його словами, процедури для закупівель, що діяли у мирний час, не можуть використовуватися під час воєнного стану. Тому дії прем’єр-міністра не відповідають історичним реаліям країни.

"Близько двох місяців я, мер Філатов, Валентин Резніченко, інші служби і заступники писали листи, зверталися. Але зворотного зв’язку не було. Та ми гостро відчуваємо війну і потреби українських бійців. Сенс військово-цивільного співробітництва - коли цивільні оперативно забезпечують потреби армійців", - заявив Корбан.

Коментуючи ситуацію на фронті, він зауважив, що ворог продовжує обстрілювати Зеленодольську та Апостолівську громади. Утім, на Криворізькому напрямку є певні успіхи у контратаках ЗСУ.

За словами Корбана, прибуття ленд-лізу матиме багато позитивних моментів для української армії та оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГенадій Корбан