Корбан: сенс військово-цивільного співробітництва - оперативно забезпечувати потреби армії

Водночас за його словами, процедури для закупівель, що діяли у мирний час, не можуть використовуватися під час воєнного стану. Тому дії прем’єр-міністра не відповідають історичним реаліям країни.

"Близько двох місяців я, мер Філатов, Валентин Резніченко, інші служби і заступники писали листи, зверталися. Але зворотного зв’язку не було. Та ми гостро відчуваємо війну і потреби українських бійців. Сенс військово-цивільного співробітництва - коли цивільні оперативно забезпечують потреби армійців", - заявив Корбан.

Коментуючи ситуацію на фронті, він зауважив, що ворог продовжує обстрілювати Зеленодольську та Апостолівську громади. Утім, на Криворізькому напрямку є певні успіхи у контратаках ЗСУ.

За словами Корбана, прибуття ленд-лізу матиме багато позитивних моментів для української армії та оборони.