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Корбан о ситуации на Бахмутском направлении: будет подкрепление и наши войска устоят

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Четверг 08 декабря 2022 14:51
Корбан о ситуации на Бахмутском направлении: будет подкрепление и наши войска устоят Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

На Бахмутском направлении идут тяжелые бои. Но наши войска устоят, если будет подкрепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "Днепр TV" .

"Там действительно идут тяжелые бои. Я недавно разговаривал с некоторыми командирами, которые говорят о том, что есть проблема на этом направлении. И действительно, там преимущественно воюют российские десантники и вагнеровцы. Вагнеровцев никто не жалеет, их бросают прямо волнами под огонь наших войск" , забрасывают труппами, лишь бы прорвать оборону в районе Бахмута", - заявил Корбан.

Корбан также добавил, что, по его мнению, Бахмут - серьезное направление. Если россияне его примут, им откроются новые возможности.

"Мы не должны допустить прорыва. И я знаю, что сейчас там изменилось командование в ряде бригад, и командующий округом изменился. Поэтому надеюсь, что все-таки там будет подкрепление и наши войска устоят и не пропустят врага дальше", - сказал Корбан.

Напомним, ранее генерал Марк Милли заявил, что США следят за количеством использованных Россией боеприпасов, чтобы точно рассчитать оружие, которое может понадобиться в случае будущих конфликтов или операций.

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Бахмут Геннадий Корбан
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