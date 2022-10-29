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Корбан рассказал, как Днепр помогает "Укрэнерго" защитить энергетические узлы в области

Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Власти Днепра вошли в контакт с разными службами, в частности, "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго", для того чтобы соединиться с ними для защиты их объектов от вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

По его словам, в Днепре вокруг энергообъектов сделано укрепление, защищены трансформаторы.

"Мы вошли в контакт сегодня с "Укрэнерго", сотрудничаем, помогаем им теми узлами, которые находятся на территории Днепропетровской области. Там есть и в Павлограде, и в Вольногорске, и в Кривом Роге основные узлы "Укрэнерго".
Поэтому мы помогаем, мы с ними работаем, кооперируемся, предоставляем им соответствующие материалы для того, чтобы они могли укрепить свои объекты", - сообщил Корбан.

Ранее мы писали, что сегодня россияне ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, получил ранения 39-летний мужчина.

Также сообщалось, что СБУ задержала российского агента, шпионившего по позициям HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 на юге. Он также корректировал удары кафиров по Никополю Днепропетровской области.

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Геннадий КорбанУкрэнергоДнепр