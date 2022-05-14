Корбан: ми постійно посилюємо лінії оборони Дніпропетровської області

"Ми постійно посилюємо лінії оборони. На фронт під’їжджає (а подекуди вже працює) імпортна техніка. Насамперед - артилерія. Це дає великі надії", - заявив Корбан.

Він також зауважив, що ризикованими точками для ворожих обстрілів залишаються комунікації - мости, адміністративні будівлі. Тож він порадив містянам за можливості не перебувати біля цих місць.

Крім цього, коментуючи питання пального, керівник Центру тероборони Дніпра зауважив, що його запаси були зроблені заздалегідь.

"Те, що стосується медицини, військової медицини, військової логістики та підрозділів, зокрема, тероборони - для цього є пальне. Є резерви. Ми його видаємо, але контролюємо витрати. Так само ми заправляємо громадський транспорт. Нині дуже висока вартість палива. Тож, якщо оператори громадського транспорту почнуть самостійно десь купувати його, то вартість проїзду здорожчає чи не в десятки разів", - додав він.

За його словами, міськрада Дніпра заздалегідь придбала пальне, аби мати запас для громадського транспорту і таким чином утримувати ціни на проїзд.