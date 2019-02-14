Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть у Чорне море, - Столтенберг

Генсек НАТО зазначив, що нарощення присутності альянсу у Чорному морі важливе для підтримки України

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составляющей наращивания присутствия сил альянса в этом регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам генсека, нарастить присутствие альянса в Черном море важно для поддержания Украине.

"Мы сейчас смотрим на то, каким образом мы можем увеличить наше присутствие в Черном море. Через несколько дней корабли НАТО войдут в Черное море для участия в учениях. Поэтому мы существенно повысили наше присутствие, это важно, чтобы поддержать Украину и региональную безопасность", - сказал Столтенберг.

По его словам, в четверг министры обороны имели неформальный завтрак вместе с министром обороны Украины Степаном Полторак, который был организован от имени министра обороны Великобритании.

"Мы обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее, включая ситуацию на Азове. Союзники выразили мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности и призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены в ноябре", - сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек отметил, что союзники призвали Украину двигаться дальше по пути реформ, включая имплементацию рекомендаций Венецианской комиссии к закону об образовании.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак 13-14 февраля совершит визит в штаб-квартиру Североатлантического альянса (НАТО).

Как писало РБК-Украина ранее, Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

Добавим, плавучая база Werra, которая входит в состав военно-морских сил Германии, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии. Корабль отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.