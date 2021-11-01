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На кораблі SpaceX сталася поломка, але він поверне астронавтів з МКС на Землю

Автор: Сергій Пишкін

На борту капсули Crew Dragon, яка належить SpaceX, виявилися проблеми з туалетом. Космонавтам доведеться "покладатися на спідню білизну" весь політ від МКС до Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Групі з чотирьох космонавтів, яка повинна повернутися з МКС до Землі - доведеться обходитись без туалету протягом усього польоту.

Як відзначив менеджер програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч, астронавтам доведеться "покладатися на спідню білизну".

Водночас проблеми із туалетом космічного корабля зафіксували ще минулого місяця. Тоді компанія виявила, що трубка, яка перекачує сечу в резервуар для зберігання - відклеїлась, що призвело до протікання.

Наразі невідомо як довго триватиме їх політ, оскільки попередні два екіпажі повернулися з МКС за 19 та 6 годин відповідно.

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