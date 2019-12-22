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Корабель Starliner вперше здійснив м'яку посадку на землю

Новини » Телеком & IT     22.12.2019 - 16:00
Корабель Starliner вперше здійснив м'яку посадку на землю
Фото: космічний корабель Starliner (twitter.com)

Космічний корабель сьогодні здійснив успішну м'яку посадку на полігоні Уайт-Сендс

Американський космічний корабель Starliner компанії Boeing, якому в ході тестового польоту не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС), у неділю о 14:57 здійснив успішну м'яку посадку на полігоні Уайт-Сендс (штат Нью-Мексико). Про це повідомляє NASA.

Повідомляється, що перед посадкою на спускається капсулі корабля успішно розкрилися парашути. Капсула вперше здійснила м'яку наземну посадку. Всі попередні американські апарати здійснювали посадку на воду.

Нагадаємо, космічний корабель Starliner в неділю, 22 грудня, повернуть на Землю після невдалого випробування.

Корабель Starliner, створений для майбутніх польотів американських астронавтів на орбіту був запущений 20 грудня до МКС ракетою-носієм Atlas V, стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Корабель повинен був 21 грудня в автоматичному режимі зістикуватися з МКС, доставивши на її борт близько 270 кг вантажу, у тому числі продукти, одяг і подарунки до Різдва для екіпажу.

Ракета успішно вивела тестовий непілотований космічний корабель суборбитальную траєкторію. Проте із-за збою в системі розрахунку часу роботи двигунів він вийшов на нештатну, більш низьку орбіту для зближення з МКС. З-за цього корабель перевитратив паливо і стиковка з МКС стала неможливою.

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