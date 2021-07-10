Корабель Cargo Dragon повернувся на Землю і успішно приводнився в Атлантиці

Американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon , що відстикувався від Міжнародної космічної станції, повернувся на Землю. У суботу він штатно приводнився в Атлантиці.

Зазначено, що м'яке приводнення капсули за допомогою парашутної системи відбулося о 06:30 за київським часом у Мексиканській затоці. У районі посадки знаходилося пошуково-рятувальне судно SpaceX з вертольотом на борту. Вертоліт після підйому капсули з води доставив її на сушу.

Cargo Dragon привіз на Землю понад 2,4 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС. Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

В цілому корабель Cargo Dragon пробув в складі МКС місяць.